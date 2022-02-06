۴ مرکز نگهداری از معتادان متجاهر بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین از اتمام عملیات اجرایی ۴ مرکز نگهداری معتادان متجاهر در پهنه جنوبی پایتخت خبر داد و گفت: در راستای تدابیر مدیریت شهری پایتخت مبنی بر ساماندهی معتادان متجاهر در مراکز ویژه نگهداری، در اولویت ویژه ۴ مرکز در مناطق ۱۳، ۱۵ و ۲۰ تکمیل و آماده تحویل به بهره‌بردار شده‌است.

سرپرست سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران مراکز فوق را شامل مرکز طراوت در منطقه ۱۳، خاوران و خاورشهر در منطقه ۱۵ و شفق در منطقه ۲۰ (کهریزک) دانست و گفت: در مرکز طراوت واقع در منطقه ۱۳ اقداماتی از قبیل افزایش ظرفیت از طریق حذف دیوار حدفاصل ساختمان‌ها، اجرای سرامیک کف، دیوارکشی، جمع‌آوری جداول و آسفالت محوطه، اجرای دیوار پیش ساخته و درز انبساط، تغییر مکان و رنگ آمیزی درب ورودی مرکز و نصب تأسیسات برقی و مکانیکی انجام شده است.

وی، بازسازی موتورخانه، رنگ آمیزی ساختمان قرنطینه، بازسازی ۳۵ چشمه حمام و ساختمان غربالگری، ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۶ حمام در ساختمان مرکزی، احداث فاضلاب، رنگ آمیزی آشپرخانه و غذاخوری و بیش از ۲۰۰۰ متر لوله کشی مربوط به تأسیسات برقی و مکانیکی را از جمله اقدامات به ثمر نشسته در مرکز شفق کهریزک دانست و عنوان کرد: بهسازی مرکز خاورشهر ضمن اجرای سنگ کاری دیوار، کف سازی، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، سرامیک کف، لوله کشی فاضلاب، مناسب سازی مراکز پزشکی و مددکاری انجام شده است.

به گفته حق‌بین، به‌منظور بهسازی مرکز خاوران در منطقه ۱۵ طیف متنوعی از اقدامات عمرانی همچون نازک کاری و سفت کاری، اجرای روشنایی، بازسازی و اورهال تأسیسات و راه‌اندازی موتورخانه، اجرای ایزوگام سقف، ساخت و نصب در و پنجره، اجرای ۸ حمام و ۲۹ چشمه سرویس بهداشتی، اجرای تأسیسات برقی، اجرای ایزوگام، اجرای کاشی و سرامیک (شامل ساختمان بهاران و اطاق پزشک) به ثمر نشسته است.

عملیات بهسازی مراکز ۴ گانه نگهداری از معتادان طی یک زمان بندی یک ماهه انجام شده است.