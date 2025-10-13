طالب نیا: جشنواره انگور یاسوکند به تقویم ملی گردشگری کشور اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا طالب نیا عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اعلام کرد: جشنواره انگور یاسوکند که سالهاست در شهرستان بیجار برگزار میشود، اکنون به عنوان یکی از رویدادهای رسمی گردشگری کشور در تقویم ملی ثبت شد.
طالبنیا گفت: جشنواره انگور یاسوکند بیجار از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ به شماره ثبت ۱۰۴۱۹۱۱۱ در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
وی افزود: این رویداد که با هدف معرفی ظرفیتهای بومی و طبیعی استان کردستان، تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برگزار میشود، اکنون به یک نقطه عطف در راستای توسعه گردشگری استان تبدیل شده است.
طالبنیا در ادامه اظهار داشت: این جشنواره علاوه بر نمایش جاذبههای طبیعی و فرهنگی بیجار، به عنوان یک محرک اقتصادی برای توسعه منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان محلی عمل میکند.
وی افزود: با ثبت رسمی این جشنواره در تقویم ملی، بیجار به عنوان مقصدی مهم در صنعت گردشگری کشور شناخته میشود و انتظار میرود که این رویداد سالانه با جذب گردشگران داخلی و خارجی، اثرات قابل توجهی در رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان همچنین اشاره کرد: استمرار ثبت رویدادها در تقویم رسمی کشور منوط به رعایت دستورالعملهای مشخصی است که شامل رعایت شاخصهای کیفی، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای بهموقع این رویدادها میشود.
وی افزود: این جشنواره در آینده به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری فرهنگی استان خواهد بود.
تاکید بر حفظ کیفیت، برنامهریزی دقیق و رعایت اصول راهبردی از سوی مسئولان برگزاری جشنوارهها میتواند تضمینی برای موفقیت این رویدادها در جذب گردشگران و تقویت جایگاه آنها در سطح ملی و بینالمللی باشد.
