۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

طالب نیا: جشنواره انگور یاسوکند به تقویم ملی گردشگری کشور اضافه شد

سنندج- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان اعلام کرد: جشنواره انگور یاسوکند بیجار با شماره ثبت ۱۰۴۱۹۱۱۱ در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا طالب نیا عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: جشنواره انگور یاسوکند که سال‌هاست در شهرستان بیجار برگزار می‌شود، اکنون به عنوان یکی از رویدادهای رسمی گردشگری کشور در تقویم ملی ثبت شد.

طالب‌نیا گفت: جشنواره انگور یاسوکند بیجار از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ به شماره ثبت ۱۰۴۱۹۱۱۱ در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

وی افزود: این رویداد که با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و طبیعی استان کردستان، تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برگزار می‌شود، اکنون به یک نقطه عطف در راستای توسعه گردشگری استان تبدیل شده است.

طالب‌نیا در ادامه اظهار داشت: این جشنواره علاوه بر نمایش جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیجار، به عنوان یک محرک اقتصادی برای توسعه منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان محلی عمل می‌کند.

وی افزود: با ثبت رسمی این جشنواره در تقویم ملی، بیجار به عنوان مقصدی مهم در صنعت گردشگری کشور شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که این رویداد سالانه با جذب گردشگران داخلی و خارجی، اثرات قابل توجهی در رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین اشاره کرد: استمرار ثبت رویدادها در تقویم رسمی کشور منوط به رعایت دستورالعمل‌های مشخصی است که شامل رعایت شاخص‌های کیفی، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای به‌موقع این رویدادها می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در آینده به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری فرهنگی استان خواهد بود.

تاکید بر حفظ کیفیت، برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول راهبردی از سوی مسئولان برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند تضمینی برای موفقیت این رویدادها در جذب گردشگران و تقویت جایگاه آنها در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

