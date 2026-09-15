به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح سه شنبه در اختتامیه جشن انگور که در شهر یاسوکند برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان حدود ۲۲ هزار هکتار سطح زیرکشت انگور دارد که از این میزان حدود یکهزار و ۵۵۰ هکتار در شهرستان بیجار قرار گرفته است.
وی افزود: مجموع تولید انگور استان کردستان حدود ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ تن است که سهم شهرستان بیجار از این میزان حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن برآورد میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی بیان کرد: با توجه به ظرفیت شهرستان بیجار و بهویژه شهر حسنآباد یاسوکند، باید به سمت ایجاد ارزش افزوده و توسعه زنجیره فرآوری انگور حرکت کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری میتواند علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، زمینه اشتغال، افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.
نقشبندی خاطرنشان کرد: یک شرکت تعاونی در شهرستان بیجار در زمینه فرآوری انگور پیشقدم شده و برای دریافت موافقت اصولی از سازمان جهاد کشاورزی اقدام کرده است.
وی افزود: امیدواریم با مشارکت این تعاونی، باغداران، مردم منطقه و حمایت تسهیلاتی بانکهای عامل، زمینه راهاندازی زنجیره فرآوری انگور در حسنآباد یاسوکند فراهم شود.
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