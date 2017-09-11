جشن مستقل انیمیشن متعلق به جامعه انیمیشن است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش جمعی از فعالان عرصه انیمیشن در پی حذف فاطمه حسینی شکیب از هیات مدیره و شورای مرکزی انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران تجمع کردند. همچنین در ادامه این اتفاقات روانبخش صادقی از حضور در هیات مدیره انصراف داد.

به همین منظور در آستانه برگزاری جشن مسقل انیمیشن، معترضان به حذف شکیب بیانیه ای صادر کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است:

«گردهمایی جمعی از فعالان انیمیشن، ابتدا با موضوع صیانت از آرای مجمع و انتخابات شروع شد اما کم کم شکل بزرگتری به خود گرفت و اهداف جامع تری را دنبال کرد و ما امروز شاهد تولد یک حرکت صنفی در جامعه انیمیشن هستیم.

از آنجا که نیت و عملکرد حرکت اعتراضی، ایجاد اغتشاش نبوده و رویکردهای مدنی این گروه چه در تجمع خانه سینما و چه در مراجعه به وزارت کار به دور از هرگونه حاشیه های جنجال برانگیز بوده است، فعالان انیمیشن، جشن مستقل انیمیشن را متعلق به جامعه انیمیشن می دانند و با احترام به پیشکسوتانی که دستاوردهای امروز حاصل زحمات و مشقاتی است که در سال های گذشته تحمل کرده اند و همچنین احترام به کاندیداها، ضمن شرکت در مراسم جشن مستقل انیمیشن در راستای حرکت به سمت جامعه ای دموکراتیک با پیگیری مطالبات در مکان و زمان قانونی به حرکت خود ادامه خواهند داد.

انیمیشن ایران محترم است.

با سپاس فراوان از زحمات ویژه برگزارکنندگان جشن مستقل انیمیشن»