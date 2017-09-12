رژیم غذایی گیاهی راهکار مقابله با ریفلاکس معده

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه نزدیک به ۲۰۰ بیمار در یک مرکز پزشکی در نیویورک که مبتلا به «ریفلاکس لارنگوفارنژیال» بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این بیماری، اسید معده به طور معمول به گلو بازمی گردد و از بیماری شناخته شده «ریفلاکس لارنگوفارنژیال گاستروازوفاژیال» (GERD)- یا آنچه که اکثر مردم سوزش سر دل می شناسند- شناخته شده تر است.

به گفته دکتر کرگ زالوان، سرپرست تیم تحقیق، «افراد مبتلا به ریفلاکس لارنگوفارنژیال معمولا سوزش دل ندارند.»

در عوض، این بیماران علائمی مانند خفگی، گلودرد مزمن، سرفه مداوم، گلودرد بیش از حد و احساس توده در گلو دارند.

با این حال، این مشکل اغلب با داروهای GERD موسوم به «مهارکننده های پمپ پروتئین» (PPI) درمان می شود. PPIها شامل داروهای تجویزی و بدون نسخه مانند Prilosec، Prevacid و Nexium هستند.

تحقیقات نشان می دهد مصرف طولانی مدت PPIها با افزایش خطر ابتلا به حمله قلبی، بیماری کلیوی، زوال عقل و شکستگی استخوان مرتبط است، هرچند هنوز علت آن مشخص نیست.

بر همین اساس، محققان سعی دارند با رژیم غذایی گیاهی موسوم به سبک مدیترانه ای این بیماری را درمان کنند.

زالوان بیماران را تشویق به مصرف رژیم غذایی ۹۰ درصد گیاهی کرد؛ غذای بیماران به طور عمده شامل سبزیجات، میوه ها، حبوبات، دانه های کامل و آجیل بود. گوشت و لبنیات به دو یا سه وعده در هفته محدود می شد.

همچنین بیماران در مصرف قهوه، چای، الکل و غذاهای چرب یا سرخ کرده ممنوعیت داشتند.

این گروه گیاهخوار با گروه مصرف کننده داروهای PPI مقایسه شدند.

بعد از شش هفته، ۶۳ درصد بیماران پیروی کننده از رژیم غذایی گیاهی حداقل شاهد کاهش ۶ نمره ای مقیاس های موسوم به شاخص علائم ریفلاکس بودند. اما بیماران مصرف کننده PPI کاهش ۵۴ درصدی را مشاهده کردند.

به گفته زالوان، بیماران گروه رژیم غذایی شاهد کاهش ۳.۵ کیلوگرمی وزن هم بودند که همین مسئله می تواند دلیل بهبود علائم شان باشد.