به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش میدهند افرادی که رژیم غذایی آنها شامل سبزیجات، میوهها، غلات کامل، حبوبات و غذاهای گیاهی بیشتری بود، ۳۲ درصد کمتر احتمال ابتلاء به دو یا چند بیماری مزمن را داشتند.
محققان گفتند، به طور خاص، افرادی که بیشتر به یک رژیم غذایی گیاهی سالم پایبند بودند، خطر ابتلاء به سرطان، بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ کمتری داشتند.
«رینالدا کوردووا»، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست تغذیه در دانشگاه وین، در یک بیانیه خبری گفت: «لازم نیست محصولات حیوانی را به طور کامل حذف کنید. تغییر به سمت یک رژیم غذایی گیاهیتر میتواند تأثیر مثبتی داشته باشد.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر بین ۳۷ تا ۷۰ سال از شش کشور اروپایی را که در دو پروژه تحقیقاتی سلامت در مقیاس بزرگ شرکت داشتند، تجزیه و تحلیل کردند.
در طول یک دوره پیگیری حدود ۱۱ ساله، بیش از ۶۶۰۰ شرکتکننده به سرطان، بیماری قلبی یا دیابت مبتلا شدند.
نتایج نشان داد که به ازای هر ۱۰ امتیاز افزایش در امتیاز ارزیابی تغذیه سالم گیاهی، خطر ابتلاء به بیماریهای مزمن متعدد در فرد ۱۱ تا ۱۸ درصد کاهش مییابد.
محققان گفتند که افراد میانسال زیر ۶۰ سال از تغییر به سمت رژیم غذایی گیاهی سود بیشتری بردند. خطر ابتلاء به بیماریهای مزمن متعدد در آنها به ازای هر ۱۰ امتیاز افزایش در امتیاز رژیم غذایی گیاهی، ۲۹ درصد کاهش یافت.
در مقایسه، سالمندان ۶۰ سال به بالا به ازای هر ۱۰ امتیاز افزایش در امتیاز رژیم غذایی خود، ۱۴ درصد کمتر به بیماریهای مزمن مبتلا شدند.
کوردووا گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که یک رژیم غذایی سالم و گیاهی نه تنها بر بیماریهای مزمن فردی تأثیر میگذارد، بلکه میتواند خطر ابتلاء به چندین بیماری مزمن را به طور همزمان، هم در افراد میانسال و هم در افراد مسن کاهش دهد.»
محققان نتیجه گرفتند که رژیم غذایی که عمدتاً از غذاهای گیاهی سالم و مقادیر کمی گوشت و فرآوردههای گوشتی تشکیل شده باشد، میتواند به حفظ سلامت در دوران پیری کمک کند.
محققان در مقاله خود نوشتند: «پایبندی بیشتر به یک رژیم غذایی سالم گیاهی با وزن بدن کمتر، التهاب کمتر و حساسیت به انسولین بهتر نسبت به پایبندی کمتر به یک رژیم غذایی سالم گیاهی مرتبط است، که همه آنها در ایجاد دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان نقش دارند.»
محققان نوشتند که این غذاها همچنین سرشار از فیبر هستند که عملکرد سیستم ایمنی را بهبود میبخشند و التهاب روده را کاهش میدهند.
