فرجام خواهی گوگل از جریمه بی سابقه اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، گوگل در تاریخ ۱۱ سپتامبر و پس از صدور حکم جریمه مذکور خواستار تعلیق این حکم شده است. آنچه که موجب تقویت روحیه گوگل شده، موفقیت نسبی اینتل در جهت تعلیق حکم مشابهی است که توسط اتحادیه اروپایی صادر شده بود.

گوگل که بزرگترین موتور جستجوی جهان است، توسط کمیسیون اروپایی وابسته به اتحادیه اروپایی به جرم سوءاستفاده از تسلط خود بر بازار جستجوگرهای اینترنتی اروپا و استفاده از آن برای به حاشیه راندن خدمات خرید و ... شرکت های رقیب محکوم شده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپایی که مقر آن در لوکزامبورگ واقع است، قبل از صدور حکم یادشده به مدت چندین سال موضوع را تحت بررسی قرار داده است. گوگل تا به حال برای جلوگیری از صدور این حکم ممنوعیت تلاشی صورت نداده بود.

مهم ترین عامل صدور این حکم ممنوعیت سنگین بر ضد گوگل موسسه لابی FairSearch است که از جمله اعضای آن می توان به سایت مقایسه قیمت انگلیسی Foundem، سایت خدمات سفر آمریکایی TripAdvisor و غیره اشاره کرد.