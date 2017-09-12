نخستین جشنواره ملی فرش در آران و بیدگل برگزار می شود

عبدالرحیم مفیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره قرار است با حضور شرکت های فرش ماشینی آران و بیدگل و کاشان به عنوان قطب فرش ماشینی در ایران و چند شرکت در شهرها و استان های دیگر کشور اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

وی تصریح داشت: معرفی بیشتر آران و بیدگل به عنوان قطب فرش ماشینی، برجسته کردن فرش ماشینی تولیدی در آران و بیدگل و همچنین باز شدن مسیر برای برپایی نمایشگاه بین المللی فرش در شهرستان از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره ملی است.

رئیس شورای شهر آران و بیدگل با اشاره به اینکه دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل هم اکنون بیش از ۸۰ درصد از غرفه های نمایشگاه بین المللی را هر ساله در اختیار دارند ابراز کرد: برپایی نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی در این دو شهرستان می تواند هم شرایط حضور بیشتر صاحبان شرکت های تولیدی را بیشتر کند و هم مسیر توسعه برای شهرستان را فراهم کند.

وی در ادامه به فعالیت بیش از ۷۰۰ شرکت تولیدی فرش ماشینی در شهرک های صنعتی آران و بیدگل اشاره کرد و گفت: این واحد های تولیدی در حال حاضر سالانه بیش از ۴۵ میلیون متر مربع فرش ماشینی تولید می کنند.

مفیدی به صادرات بالای فرش ماشینی از آران و بیدگل به سایر کشور های جهان هم اشاره و اظهار داشت: در سالجاری این شهرستان با مدیریت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی توانست با صادراتی به ارزش ۶۰ میلیون دلار رتبه نخست تعاونی های کشور را به دست آورد که این نیز جزء افتخارات آران و بیدگل در زمینه تولید و صادرات فرش ماشینی است.