بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت صحنه مجموعه های در حال ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نسیم، مدیر شبکه نسیم روز گذشته دوشنبه ۲۰ شهریور ماه از استودیو برنامه «دلویزیون» و همچنین سکانس‌های در حال ضبط مجموعه «افسانه هزارپایان» واقع در شهرک سینمایی غزالی دیدن کرده و در جریان نحوه پیشرفت این برنامه ها و مسایل مربوط به آنها قرار گرفت.



محمد احسانی در این بازدید ضمن گفتگو با عوامل این دو برنامه، از تلاش های گروه های سازنده در فراهم آوردن تولیدات جدید تلویزیونی در قالب های متنوع قدردانی کرد و از عوامل تولید خواست تا با جدیت و دقت، روند تولید را ادامه داده و همواره رضایت بینندگان را در نظر داشته باشند.



احسانی با حضور در استودیو برنامه «دلویزیون» و گفتگو با باربد بابایی کارگردان و مجری و هادی دمیرچی تهیه کننده، وجود برنامه های سرگرم کننده را از جمله مطالبات اصلی مردم و سازمان دانست واظهار امیدواری کرد که این برنامه اتفاقات خوبی را بین مخاطبان رقم بزند.



مدیر شبکه نسیم در ادامه از لوکیشن مجموعه «افسانه هزارپایان» در بخش دیگری از شهرک غزالی نیز بازدید به عمل آورده و به گفتگو با شهاب عباسی کارگردان، حسن وارسته نویسنده و آرش گودرزی ناظر کیفی این برنامه پرداخت. در این بازدید پلان‌هایی از صحنه‌های داخلی این سریال که مربوط به بازار قدیمی بود ضبط شد.



«افسانه هزارپایان» یک طنز موقعیت و کمدی فانتزی با بازی رامین راستاد، رضا توکلی، علی اوسیوند، رامین ناصرنصیر، ارژنگ امیرفضلی، رحیم نوروزی، مریم کاویانی، عزت الله مهرآوران، بیوک میرزایی، عزت الله رمضانی فر، تورج نصر و ...است و داستان زندگی خانواده ای است که به بهانه تهیه جهیزیه عروسی راهی سفر می شوند اما با حمله راهزن ها به کاروان آنها مسیر زندگی شان تغییر می کند.



علیرضا صباغ مدیر اداری مالی، احسان محمدنژاد مدیر تولید و فنی و امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم، محمد احسانی را در این بازدید همراهی می کردند.