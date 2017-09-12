بیست و دومین مجلد دانشنامه جهان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلد بیست و دوم دانشنامه جهان اسلام حاوی مقالات بخش پایانی حرف «ز»، «ژ» و بخشی از مقالات حرف «س» از مدخل «زیاریان » تا «سپهسالار» با سرویراستاری غلامعلی حداد عادل و مشارکت اعضای علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی و همراهی جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، توسط بنیاد دایره المعارف اسلامی منتشر شد.

تعداد مقالات منتشر شده در مجلد بیست و دوم ۲۸۶ مقاله است که ذیل ۲۲۸ مدخل اصلی تدوین شده و ۹۸مدخل در این مجلد، ارجاعی است. ازمجموع مقالات منتشر شده، ۳ مقاله ترجمه و تلخیص از دیگر دایره المعارف هاست.

میانگین تعداد کلمات مقالات درجلد بیست ودوم دانشنامه جهان اسلام ۲۰۵۰ کلمه و مجموع کلمات آن بالغ بر ۵۸۰ هزار کلمه است. علاوه بر محققان ایرانی مقیم و غیر مقیم، پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، اردن، امریکا، ،ترکیه، کانادا، مالزی، لبنان، پاکستان، چین و انگلستان تألیف مقالات این مجلد را برعهده داشته اند.

برخی از مهمترین مقالات مجلد بیست و دوم که در شانزده حوزه موضوعی تدوین شده اند عبارتند از:

اسلام معاصر: سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمانها (مرتبط با جهان اسلام)، سازمان ملل متحد؛ ساواک آسیای صغیر و بالکان: زیتون (روستای سلیمانلی کنونی)؛ ژیتواتوروک؛ سارایوو؛ ساقز، جزیره جغرافیا: ساوه؛ سامرّا؛ سَبزِوار تاریخ اجتماعی: سپاه؛ سپهسالار، مسجد و مدرسه؛ سپر تاریخ اسلام: سبأ، قوم؛ زید بن علی؛ زیدیان یمن؛ زید بن حارثه؛ زینب بنت محمد(ص) تاریخ علم: ساعت؛ سالک؛ زیتون تاریخ: ساجیان؛ سامانیان؛ سپهر، خاندان ادبیات و زبانها: سبک/ سبک‌شناسی؛ ساقی‌نامه؛ سامی، شمس‌الدین شبه قاره هند و جنوب شرقی آسیا: ژاپن مسلمانان؛ سازمان آزادی‌بخش متحد پاتانی (پولو)؛ زیتون عرفان: زینیه؛ سجاده؛ سادات گوشه فقه و حقوق: زیدیه؛ سازمان قضایی نیروهای مسلّح؛ سَبّ فلسفه: سبزواری، حاج ملاهادی؛ سبزواری، محمدباقر قرآن و حدیث: زینب بنت علی بن ابی طالب(ع)؛ ساباطی؛ سبیعی، خاندان کلام و فرق: زیدیه؛ ژزوئیتها؛ سامریان مطالعات غرب جهان اسلام: زیریان؛ ساحل؛ سَبتَه هنر و معماری: آرامگاهِ سامانیان؛ سبع‌بنات؛ مسجدِ جامعِ ساوه.

جلد بیست و دوم دانشنامه جهان اسلام دارای ۸۵۰صفحه است که در قطع رحلی به چاپ رسیده و با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه می شود.