به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۱.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۲ درصد، گوشت مرغ ۰.۶ درصد و قند و شکر ۰.۲ درصد در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت.

همچنین قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده فروشی گوشت قرمز ۰.۶ درصد در مدت مشابه افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. بهـای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۱۰ هزار تا ۱۳۵ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه‌های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی‌شـد و سـیب گلاب عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سـیب گلاب معادل ۹.۹ درصـد، گلابـی ۲.۴ درصد، انگور ۱.۸ درصد و طالبی ۱.۲ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گـروه بـین ۰.۳ درصـد تـا ۲۱.۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای بادنجان معادل ۵.۴ درصـد، لوبیـا سـبز ۱.۲ درصـد و سبزی‌های برگی ۱.۵ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گـروه بـین ۰.۸ درصـد تـا ۵.۶ درصـد کـاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معـادل ۱.۴ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۰.۶ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱ درصد و شکر ۰.۴ درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات یکساله

براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۸.۵ درصد، تخم مرغ ۱۷.۷ درصد، برنج ۳.۲ درصد، حبوب ۱۶.۳ درصد، میوه‌های تازه ۹ درصد، سبزی‌های تازه ۲۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۱۶.۶ درصد، گوشت مرغ ۳.۹ درصد، چای ۲۳.۷ درصد و روغن نباتی ۴.۶ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت خرده فروشی قند و شکر ۱۰ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.