اردوغان: در مسئله سوریه هیچ اختلافی با ایران و روسیه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه گفت: هیچ اختلاف نظری در مورد سوریه با روسیه و ایران وجود ندارد.

اردوغان با تاکید بر اینکه آنکارا و مسکو متعهد به انجام روند فروش تجهیزات دفاعی پیشرفته هستند، عنوان کرد: دوستان ما قبلا توافقنامه ای را در مورد سامانه اس ۴۰۰ امضا کرده اند و تا جایی که می دانم هزینه آن نیز پرداخت شده است. من و رئیس جمهور روسیه در این خصوص مصمم هستیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد که در حال حاضر روند آتش بس در ادلب، همانطور که ما با روسیه توافق کردیم، در حال اجرا است و مخالفتی با روسیه نداریم. در جلسه با ایران نیز هیچ اختلافی وجود نداشت. من معتقدم که مذاکرات به خوبی پس از نشست آستانه ادامه خواهد یافت. این روند در حال پیشرفت مثبت است.

اردوغان همچنین درخصوص ادعاها در مورد درخواست «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه از وی، برای دیدار مخفیانه با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، نیز گفت: برخی افراد با هدف این حرف ها را میگویند. من با اسد دیدار نکردم و قصدی برای دیدار با وی نیز ندارم.