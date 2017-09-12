برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی چاپ و نشر عصر امروز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست به تجربه حضورش در معاونت فرهنگی و آشنایی‌اش با اهالی چاپ و نشر اشاره کرد و افزود: آشنایی ۴ ساله من با معاونت فرهنگی می‌تواند فرصت مناسبی باشد که در سمت وزیر با جدیت بیشتری مسائل و مشکلات حوزه چاپ و نشر را دنبال کنم. وزارت ارشاد تاکنون دو بار تجربه وزیر شدن معاونت فرهگی را داشته است هر چند تصمیم من چیز دیگری بود ولی تقدیر این گونه شد که امروز به عنوان وزیر در خدمت شما باشم.

وی تصریح کرد: زمانی که مسئولیت شکل می‌گیرد باید با تمام توان به فکر خدمت و انجام وظیفه بود هم برای من و هم برای جمع حاضر شناخت ۴ ساله یک فرصت است که سرعت بخش حل مسائل حوزه چاپ و نشر پا به پای هم شود.

صالحی ادامه داد: رویکردهای ۴ ساله‌ام در معاونت فرهنگی و سیاست‌های عمومی وزارتخانه در حوزه چاپ و نشر به همان قوت قبلی ادامه خواهد داشت و مواردی مثل تقویت تشکل‌ها، واگذاری و واسپاری امور، تغییر در مصرف یارانه‌ و حمایت‌ها و نگاه ویژه به ابعاد بین المللی فرهنگ حتی با قوت بیشتری پیگیری می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: تحریک حوزه تقاضا چه مصرف و چه توزیع و اتفاقاتی که در معاونت فرهنگی شکل گرفته مثل طرح‌های فصلی حمایت‌ از کتابفروشی‌ها، جام باشگاه‌های کتابخوانی، اعطای تسهیلات برای کتابفروشی‌های شهرستان ادامه پیدا می‌کند تا روند اصلاح شبکه توزیع کشور به نتیجه برسد.

وی افزود: در دوره معاونت بنده مواردی مثل معافیت مالیاتی کتابفروشان یا اصلاح ساختاری نگاه به صنعت چاپ حل شده و با توجه به برنامه ششم توسعه افق‌های روشن تری برای حوزه فرهنگ می‌توان رقم زد. البته در دوره جدید فعالیت من در ارشاد شناخت قبلی از حوزه چاپ و نشر این توقع را ایجاد کرده و می‌کند که فرصت حل مشکلات به این حوزه پررنگ‌ تر شود و با اتکا به اختیاراتی که موجود است اتفاقات بهتری را رقم بزنیم.

صالحی گفت: به رسم ادب و آشنایی اولین نشست در سلسله‌ هم اندیشی‌های صنوف را با اهالی چاپ و نشر برگزار کردیم و پس از آن دیگر تشکل‌های صنفی حوزه فرهنگ و هنر از جمله سینما، رسانه و فعالان قرآنی میهمان ما خواهند بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در مدت یک ماه گذشته بیشتر تمرکز در گفتگوهای داخلی با مدیران ارشاد بود یا عناصر یا اشخاص مربوطه حوزه فرهنگ که بیرون از وزارت ارشاد هستند. تشکل‌ها و حوزه‌های صنوف فرهنگ و هنر می‌توانند کمک کنند تا برنامه‌ریزی و اقدامات به صورت واقعی‌تر و عملی‌تر جلو برود. دوستان چاپ و نشر نگاه شخص من به حوزه خصوصی و صنوف می‌داند و در تمامی حوزه‌ها این نگاه اعمال خواهد شد چرا که معتقدم دولت هر چه بار خودش را کوچکتر کند موفق‌تر می‌شود.

صالحی همچنین با اشاره به اینکه نگاه به برنامه‌ها با تغییر صندلی عوض نمی‌شود، اظهار داشت: بنده حُسن نیت دارم. شاید این حسن نیت با حسن اقدام همراه نشود. کمی تلاش می‌کنیم باری را از دوش حوزه چاپ و نشر برداریم. چنین نگاهی در من وجود داشته و دارد که با تغییر صندلی عوض نمی‌شود.

وی افزود: این صندلی‌ها عاریتی هستند و آنچه که می‌ماند عمر و وقتی است که باید برای خدمت به مردم و خدا صرف شود. در ادامه مسیر نیازمند نظرات، پیشنهادات و راهکارهای دوستان حوزه چاپ و نشر هستیم و یقین داشته باشند همیشه پذیرا و شنوای آنها خواهیم بود.

محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی هم در این دیدار گفت: تغییر جایگاه معاون فرهنگی به مقام وزارت می‌تواند با توجه به شناخت ایشان از حوزه چاپ و نشر و حساسیت شخصی که روی این حوزه دارند منجر به اقدامات عملی گسترده‌تری از حضورشان در معاونت شود.

وی افزود: انشاالله با همکاری و تعامل اعضای صنف چاپ و نشر قدم‌های بزرگی در این حوزه برداشته خواهد شد.

سلگی اضافه کرد: جمع امروز جمعی خوشحال کننده است چرا که تقریبا از تمامی صنوف، تشکل‌ها و نهادهای مربوط به حوزه چاپ و نشر اعم از ناشر، کتابفروشی، چاپخانه، لیتوگراف، موزع و ... حضور دارند حتی تعدادی از دوستان شهرستان‌ها نیز برغم مسافت، دعوت ما را پذیرفته‌اند.

سرپرست معاونت فرهنگی عنوان کرد: البته تجربه حضور دکتر صالحی در معاونت فرهنگی و دستاوردها و اقدامات مثبتی که رقم زده کار برای جانشین او در این معاونت سخت خواهد شد چرا که باید این میزان رضایت موجود حفظ شود و سطح توقعات و انتظارات هم بالا رفته هر چه هست با تعامل مناسب با تشکل‌ها و صنوف می‌توان راه را پیش رفت.

وی در توضیح برخی اقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی تصریح کرد: مواردی مثل واسپاری امور به تشکل‌ها، ایجاد احساس آرامش و امنیت برای صنوف، تمرکززدایی از تهران و واسپاری امور به استان‌ها و اقدامی مثل اعطای مجوز به صنف توزیع کنندگان از جمله مواردی است که باید ادامه پیدا کند و تقویت شود.

سلگی اظهار داشت: ترویج کتاب و کتابخوانی، اصلاح آیین نامه‌های یارانه‌های نشر، رعایت اصل شفافیت و تلاش برای استفاده از تکنولوژی برای تسهیل امور معاونت فرهنگی و مراجعان و ادامه حمایت از کتابفروشی‌های شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی ادامه داد: امیدواریم در دوره جدید معاونت فرهنگی با اتکا به این دستاوردها و برنامه ششم توسعه که به کاربری فرهنگی و تعرفه‌های فرهنگی پرداخته است اقدامات جدی صورت دهیم.

وی خاطرنشان کرد: نشر الکترونیک نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و با همراهی و همکاری صنف راه حلی مطمئن برای جلوگیری از تکثیر و قاچاق کتاب پیدا کنیم. افزایش صادرات حوزه چاپ و ادامه روند تعاملات فرهنگی بین المللی و همچنین به سرانجام رسیدن لایحه فعالیت‌های فکری از مهمترین سرفصل‌های کاری وزارت در دوره جدید است.