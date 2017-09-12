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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۰۰

محبوب‌ترین مرد الاهلی عربستان در شب حذف مقابل پرسپولیس!

محبوب‌ترین مرد الاهلی عربستان در شب حذف مقابل پرسپولیس!

بعد از باخت تیم فوتبال الاهلی عربستان مقابل پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، سرمربی فصل گذشته این تیم به محبوبترین مرد این باشگاه تبدیل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان امروز سه شنبه در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر پرسپولیس با نتیجه یک به ۳ شکست خورد و از دور این مسابقات کنار رفت.

هواداران تیم فوتبال الاهلی در فضای مجازی به شدت به عملکرد «سرگئی ربروف» سرمربی اوکراینی الاهلی تاخته و خواستار برکناری این مربی شده اند.

در کنار انتقادات به ربروف، تصویر «کریستیان گروس» سرمربی فصل گذشته الاهلی که محبوبیت خاصی در میان هواداران این تیم دارد، در رسانه های عربستانی و توسط هواداران بازنشر می شود. هواداران الاهلی به دنبال پاسخ این سئوال هستند که چرا گروس از سمتش برکنار شد و ربروف که توانایی چندانی ندارد، به جای وی روی نیمکت الاهلی نشست.

کد مطلب 4085614

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