به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید عباس صالحی به همراه دکتر محمد جعفر یاحقی؛ استاد دانشگاه فردوسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سید سعید سرابی؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دست اندرکاران دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام با دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی دیدار کردند.

در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از استاد شفیعی کدکنی به عنوان یک چهره ماندگار و تاثیر گذار بین المللی یاد کرد که تالیفات و تحقیقات گسترده ای در حوزه زبان و ادب فارسی دارد.

سید عباس صالحی در ادامه مفاخر علم و ادب و فرهنگ ایران زمین را سرمایه های این مرز و بوم دانست و از خراسان به عنوان مهد فرهنگ ایران یاد کرد که بزرگانی را چه در گذشته و چه در عصر حاضر در خود پرورانده است.

سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی را به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های علمی و ادبی قرن حاضر و افتخار خراسان و ایران بر شمرد.

وی در ادامه این جلسه گزارشی از رویداد فرهنگی مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ٢٠١٧ ارائه و این موضوع را فرصتی برای برنامه ریزیهای زیربنایی و توسعه فرهنگی مشهد مقدس دانست.

سرابی همچنین شرح کوتاهی از مراسم بزرگداشت دکتر محمد جعفر یاحقی در مشهد نیز ارائه کرد.

همچنین در این دیدار دکتر محمد جعفر یاحقی به نقش و جایگاه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در ادبیات معاصر ایران عنوان اشاره کرد و افزود: ما باید قدر مفاخر خود یه ویژه مفاخر معاصر را بدانیم و فرهنگ و هنر این مرز و بوم را به اندیشه ها و دغدغه های آنان پیوند دهیم.

در پایان این جلسه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ضمن نقل خاطراتی از حضور خود در مشهد و کسب علم در محضر اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در مشهد مقدس، عنوان کرد: ما باید به شخصیت هایی که عمر خود را در راه فرهنگ و ادب این مرز و بوم صرف کرده اند ادای دین کنیم آنهم با ثبت آثار و تالیفات آنها.

وی در این جلسه به نقل خاطراتی از جلسات درس اساتید حوزه در مشهد خصوصا ویژگیهای درس ادیب نیشابوری و شیخ سیف الله ایسی پرداخت و در ادامه به نقش موثر دکتر علی اکبر فیاض در تاسیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی اشاره کرد و گفت: تا کنون حق مطلب برای این استاد فقید ادا نشده است و ضرورت دارد که در این باره کارهایی انجام شود.

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در ادامه به شاعر فقید مشهدی دکتر محمود فرخی خراسانی اشاره کرد و بیان داشت: ای کاش فرصتی فراهم گردد تا منزل مسکونی این شاعر معاصر خراسانی و مشهدی خریداری و به موزه تبدیل شود.

وی در ادامه عنوان کرد: شخصیت های برجسته علمی و مذهبی بسیاری در خراسان و مشهد وجود دارند که در حوزه علم و کتابت کم نظیر بوده اند، اما متاسفانه شناخته شده نیستند. این شخصیت ها باید شناسایی و به مردم معرفی شوند و آثار مکتوب و شفاهی آنان چاپ و ثبت گردد.

دکتر شفیعی کدکنی در پایان به موضوع پاسداشت زبان فارسی اشاره کرد و گفت: غنای این زبان آنقدر زیاد هست که نمی توان دورنمایی برای آن در نظر گرفت. ما باید قدر این زبان را بدانیم. زبانی که در برخی کشورهای همسایه تبلیغ می شود دو یا سه نسل دیگر دوام نخواهد داشت. چرا که آنها نام آورانی مثل حافظ و سعدی و فردوسی و مولانا ندارند و بزودی از هم می پاشند.

در پایان این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ٢٠١٧ را به دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی اعطا کرد.