زیرساخت های فرهنگی خراسان شمالی باید توسعه پیدا کند

محمدتقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استانی که با دارا بودن اقوام و فرهنگ های گوناگون بهعنوان گنجینه فرهنگها و معرفتها مزین شده، پیشرفت و موفقیتهای هنرمندان در حوزههای مختلف ازجمله تئاتر قابلرؤیت و توجه است.
وی عنوان کرد: تئاتر، موسیقی و دیگر مصداقهای هنر باروح و جان زندگی مردم عجین شده است و امروز شاهد اعتلای آن در کشور و بهتبع در خراسان شمالی هستیم.
وی گفت: در شرایط آرامش و امنیتی که امروز شاهد آن هستیم با وفاق، همدلی و همبستگی بین مردم، هنرمندان و مسئولان، بسترهای توجه به حوزههای فرهنگی و هنری فراهمشده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی استان، اظهار کرد: سالن مجهز، فرهنگسراهای مناسب، ارائه آموزشهای بهتر به هنرمندان، فعالیت کانونهای هنری و غیره به منظور شکلگیری گروههای نمایشی و تئاتری فعال باید موردتوجه قرار بگیرد.
ایرانی افزود: این زیرساختها بهمنظور ایجاد علاقه و رغبت جوانان برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر باید فراهم شود.
وی با اشاره به نقش دولت و شهرداریها در فراهم کردن زیرساختها بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، بهضرورت مشارکت بخش خصوصی در حوزههای فرهنگی، تشکیل نهادهای غیردولتی و موسسههایی که بتوانند هنرمندان را حمایت و فرهنگ استان را تبلیغ کنند نیز اشاره کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خراسان شمالی و نیز جشنواره تئاتر جوان از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه جاری، برگزاری این جشنواره را نشان از تعمیق ارزشهای هنری در استان دانست و توسعه فرهنگی را ازجمله دستاوردهای آن برشمرد.
ایرانی گفت: هنر اصیل مردم خراسان شمالی از طریق تئاتر و نمایش میتواند به سایر فرهنگها انتقال پیدا کند، ازجمله هنر تعزیهخوانی که نمایشی از مصیبتهای اهلبیت(ع) است و در خراسان شمالی جایگاهی دیرینه دارد.
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