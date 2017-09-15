زیرنویس شدن طرح بلیت نیم بهای سینماها به تلویزیون ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرد که به مناسبت روز ملی سینما از یکشنبه ۱۹ شهریور ماه تا پایان هفته دفاع مقدس یعنی تا هفتم مهر ماه بلیت سینماها نیم بها می‌شود.

این طرح در چند روز گذشته مورد رضایت سینماگران و دفاتر پخش بوده است چراکه می تواند خیل زیادی از علاقمندان به سینما را به سینما بکشاند، اما براساس آمار فروش فیلم ها و بلیت های خریداری شده در این چند روز هنوز اتفاق گسترده ای در این زمینه رخ نداده است که یک دلیل آن به نبود تبلیغات لازم برای معرفی این طرح بازمی گردد و بسیاری از مردم هنوز از وجود این طرح آگاهی ندارند.

یکی از ابزارهای اطلاع رسانی سریع و کوتاه که در معرفی و آگاهی مخاطبان در چنین طرح هایی معمولا نقش بسزایی داشته رسانه ملی بوده است. گفتگوی کوتاهی با محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما داشتیم و وی درباره اطلاع رسانی در باب چنین طرحی در سازمان سخن گفت.

رنجبران در سخنان کوتاهی به اهمیت این طرح برای کشور اشاره و عنوان کرد: از زمانیکه که نامه ای برای درخواست اطلاع رسانی این طرح برای زیرنویس شدن در شبکه های سیما به دست ما رسید ما هم فورا آن را وارد پروسه اداری کردیم و طی ابلاغیه ای به شبکه های تلویزیونی اعلام شد که این طرح را زیرنویس کنند.

وی توضیح داد: در این نامه تقاضایی برای زیرنویس شدن طرح بود که سازمان صداوسیما هم همکاری کرد. ما در این چند روز درگیر اجلاس پیرغلامان حسینی بودیم اما اگر کمک دیگری بخواهند باز هم سازمان همکاری خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در پایان اعلام کرد که آمادگی هر نوع همکاری را برای دیده شدن سینمای ایران دارد و می توانند جلسات مشورت و هم اندیشی را هم برگزار کنند.

باید دید خروجی این اطلاع رسانی در روزهای آینده چگونه خواهد بود و چه کمکی به بیشتر دیده شدن فیلم های سینمای ایران خواهد کرد.