حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه با حضور علی اکبر طاهری برگزار شد.

* تمرین پس از صحبت‌های برانکو آغاز شد و سرخپوشان با مارکو بدن‌ها را گرم کردند.

* دروازه‌بان‌ها هم کار خود را با ایگور پانادیچ انجام دادند.

* فوتبال هدفمند در چند گروه، بخش بعدی تمرین بود که زیر نظر کادر فنی برگزار شد. ارسال از جناحین، پاسکاری و شوت به سمت دروازه در دستور کار بازیکنان قرار گرفت. سپس بازیکنان در قالب دو تیم قرمز و سفید در کل زمین در موقعیت‌ها و پست‌های خود قرار گرفتند و حرکات تاکتیکی، حمله و دفاع را در دستور کار داشتند. فوتبال درون تیمی در نصف زمین در قالب دو تیم قرمز و سفید بخش بعدی تمرین امروز بود. مرحله پایانی تمرین آدینه قرمزپوشان، دویدن بازیکنان در دو گروه و در دو زمان ۷ دقیقه‌ای بود که انجام شد و بازیکنان پس از آن راهی رختکن شدند.

* حمیدرضا طاهرخانی به دلیل مصدومیت در تمرین امروز حضور نداشت. همچنین بازیکنان امید به دلیل حضور در بازی امیدها، غایبان تمرین امروز بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ یکشنبه در چارچوب هفته ششم لیگ برتر به مصاف پیکان تهران در ورزشگاه آزادی خواهد رفت.