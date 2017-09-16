درخواست معاون باشگاه پرسپولیس قبل از بازی با الهلال عربستان

محمد علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت پرسپولیس در آستانه بازی با پیکان تهران گفت: خوشبختانه بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن قرار دارند. برد قاطعانه ای که مقابل الاهلی داشتیم روحیه تیمی را در بهترین شرایط ممکن قرار داده است و امیدواریم روند فعلی تیم در بازی با پیکان هم حفظ شود و بتوانیم پیروز میدان شویم.

وی در ادامه در خصوص احتمال قهرمانی پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: یکی از سخت ترین بازی هایمان را مقابل الاهلی عربستان انجام دادیم. الهلال از الاهلی هم قوی تر است. آنها سرمایه گذاری های قابل توجهی داشته اند. شما به تیم های صعود کننده به نیمه نهایی نگاهی بیندازید متوجه می شوید سرمایه بسیار زیادی برای جذب بازیکن کرده اند و واقعا بودجه آنها با باشگاه پرسپولیس قابل مقایسه نیست.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: مجبور بودیم برای اعتلای نام باشگاه پرسپولیس، بدهی های سنگینی که به دلیل شکایت مانوئل ژوزه و دستیارانش به باشگاه تحمیل شد را پرداخت کنیم. نمی خواستیم جریمه و محروم شویم. هوادارانی داریم که قلبشان برای پرسپولیس می تپد و تمام تلاشمان را می کنیم تا آنها غصه این موضوعات را نخورند. اما واقعا برای موفقیت پرسپولیس در رده باشگاهی در سطح آسیا نیاز به حمایت همه جانبه اهالی ورزش و مسئولان رده بالا داریم تا بتوانیم از پس هزینه ها برآییم. درآمدزایی های خیلی خوبی داشته ایم اما امیدوارم باقی موانع نیز در این زمینه از سر راهمان برداشته شود تا بتوانیم به تعهدات مالی خود وفادار بمانیم.