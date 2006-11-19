تکلیف امحاء زباله های عفونی هفته آینده مشخص می شود

دکتر سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه شهرداری ، وزرات بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین روش امحاء زباله های بیمارستانی هفته آینده به پایان می رسد. بنابراین به درخواست دادستان کل کشور بنا شده طی هفته آینده جلسه ای با حضور شهردار تهران ، وزیر بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شود تا تکلیف چگونگی انهدام زباله های بیمارستانی مشخص شود.

وی افزود: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند باید در هر بیمارستان برای امحاء زباله های بیمارستانی از دستگاه زباله سوز استفاده کنیم اما از سوی دیگر شهرداری خواستار استقرار یک زباله سوز مرکزی در خارج از شهر تهران شده و این دو دستگاه در این زمینه هنوز با یکدیگر اختلاف دارند.

صفاتیان ، 2 میلیارد تومان اعتباری که به منظور انهدام زباله های بیمارستانی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته را ناکافی دانست و افزود: توجه به حجم زباله های بیمارستانی این اعتبار جوابگوی هزینه های وزارت بهداشت نیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به دنبال تخصیص اعتبار بیشتر برای این امر باشد.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که اختلافات شهرداری و وزارت بهداشت در ارتباط با چگونگی انهدام زباله های بیمارستانی حل نشود ، بنا شده گروه علمی متشکل از کارشناسان و اساتید برجسته نسبت به این امر تصمیم گیری کنند و بر اساس آن دستگاه ها را موظف به اجرای آن خواهیم کرد.