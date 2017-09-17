ایران به پروتکل جدید حذف گازهای CFC ملحق شود

به گزارش خبرنگار مهر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مراسم سی‌امین سالگرد پروتکل مونترال و روز حفاظت از لایه ازن گفت: ایران از حدود سال ۱۹۹۰ تاکنون اهداف و تعهدات خود برای حفاظت از لایه ازن را محقق کرده است.

گری لوییس افزود: همکاری دفاتر مختلف سازمان ملل با پروژه حفاظت از لایه ازن از سال ۲۰۱۲ شروع شد. در این پروژه دولت ایران تعهد کرده است میزان واردات گازهای مخرب لایه ازن را کاهش دهد و متعهد شده بود که تا سال ۲۰۱۵ از انتشار این گازها تا ۱۵ درصد بکاهد.

وی تصریح کرد: دولت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست این کار را با همکاری بخش‌های مختلف سازمان ملل انجام داده‌ است. ایران بهترین تجربه برای حفاظت از لایه ازن در سطح منطقه است و پیشنهاد مدیر طرح ملی حفاظت از لایه ازن برای اینکه ایران به عنوان مرجع حفاظت از این لایه در منطقه شناخته شود مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با اعلام اینکه باید به موفقیت‌های پروژه اول توجه شود و با اتکا به آن وارد فاز دوم حفاظت از لایه ازن شویم، گفت: باید بتوانیم از تجارب گذشته حداکثر استفاده را بکنیم. تا پایان امسال فاز دوم پروژه امضا خواهد شد و اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود. امیدواریم سازمان حفاظت محیط زیست همکاری خود را با دفاتر مختلف سازمان ملل ادامه دهد.

لوییس ادامه داد: در سطح جهانی در موضوع حفاظت از لایه ازن اهداف به‌گونه‌ای تنظیم شده که لازم است کار بیشتری انجام شود. این موضوع مستلزم کار بیشتر در ایران نیز است. پروتکل مونترال یکی از موفق‌ترین پیمان‌های جهانی در حوزه محیط زیست است. این پروتکل توانسته صددرصد مواد مخرب لایه ازن را کاهش دهد،در نتیجه ضخیم شدن لایه ازن شروع شده است. این اتفاق خوشحال‌کننده کره زمین را از تشعشعات خورشید حفاظت می‌کند.

وی تاکید کرد: توافقنامه همکاری سازمان ملل با ایران با عنوان سند پشتیبانی توسعه سازمان ملل در ایران شناخته می‌شود که در چهار حوزه محیط زیست، بهداشت، اقتصاد مقاومتی و کنترل مواد مخدر است. در حوزه اول یعنی محیط زیست روی دو موضوع مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و اقتصاد کم کربن تمرکز داریم و ۱۸ آژانس سازمان ملل که در ایران فعال هستند در جهت تحقق این محورها فعالیت می‌کنند.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر اینکه تمرکز ما روی هیدروکلرکربن‌ها خواهد بود، گفت: در همین جهت کشورهای عضو پروتکل مونترال اخیرا در رواندا گرد هم آمدند و بر حذف گازهای CFC تفاهم کردند. تقاضای من از دولت جمهوری اسلامی ایران این است که این پروتکل جدید را مورد بررسی قرار دهد و به آن ملحق شود.

لوییس در پایان گفت: امیدواریم مجموعه سازمان ملل بتواند برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار همکاری داشته باشد. ایران نیز با طرح‌های بین‌المللی محیط زیست نهایت همکاری را بکند.