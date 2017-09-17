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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

تدوین آئین‌نامه نهایی جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مطبوعات

تدوین آئین‌نامه نهایی جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مطبوعات

آئین‌نامه نهایی جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مطبوعات، تدوین و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رسانه‌ها با مخاطبان پرشمار و میدان وسیع حضور و تأثیرگذاری خود می‌توانند در نگاهبانی از زبان فارسی و بهبود آن نقشی بی‌بدیل ایفا کنند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با نگاهی به جایگاه رسانه‌ها در پاسداری از زبان و ادب فارسی، از سال ۱۳۹۲ بر آن شد تا با استفاده از فرصت برپایی نمایشگاه مطبوعات، به ارزیابیِ مطبوعات از حیث رعایت قواعد و ضوابط درست‌نویسی همّت گمارد و با انتخاب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های برتر و معرفی آن‌ها، قدرشناسی خود را نسبت به پاسداران زبان و ادب و خط فارسی در حوزه مطبوعات ابراز کند. به همین منظور و برای آشنایی بیشتر صاحبان این رسانه پرمخاطب، فرهنگستان زبان و ادب فارسی آیین‌نامه جایزه فرهنگستان به مطبوعات را تهیه کرده است.

بر اساس این گزارش، آیین‌نامه این جایزه در سال ۱۳۹۶، با افزوده شدن گزینه‌های جدید به معیارهای داوری و انتخاب برگزیدگان، تغییراتی داشته است. علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده دامنه انتخاب این نشریات و معیارهای ارزیابی و جوایز اینجا را کلیک کنند.

کد مطلب 4089321

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