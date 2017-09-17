به گزارش خبرنگار مهر، تولید هزار تن زباله عادی در کرج، ۷۰۰ تن زباله در شهرهای اقماری، پنج هزار تن نخاله ساختمانی و حدود ۱۲ تن زباله درمانی بهصورت روزانه یکی از دغدغههای حوزه مدیریت پسماند در این کلانشهر دو و نیم میلیون نفری است دغدغهای که امروز در دهمین جلسه شورای شهر مطرح و موردبررسی قرار گرفت.
به گفته رئیس کمیسیون محیطزیست شورای شهر، بر اساس ماده چهار آییننامه اجرایی پسماند تکلیف شده به شهرداریها باید تا پایان سال ۹۰، صد درصد زباله شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر بهصورت تفکیکشده جمعآوری شود.
حسین محمدی بابیان اینکه بر اساس قانون بایستی در مراکز استانهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت ۱۰۰ درصد زبالهها بازیافت شود، گفت: دفع زباله در این شرایط ممنوع اعلامشده است.
عضو شورای شهر کرج بیان کرد: بعد از به تصویب رسیدن قانون مدیریت پسماند با عقبماندگی دوازدهساله در این حوزه روبهرو هستیم زیرا در کرج تنها ۵ درصد زبالهها بازیافت و بیش از ۹۵ درصد زبالهها دفن میشود.
وی با اشاره به اینکه این مهم مشکلات عدیدهای را به دنبال داشته است، بر بازنگری طرح جامع مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: شرایط حال حاضر متناسب با قانون نیست، شهرداری مکلف بوده طرح جامع مدیریت پسماند را تهیه و به تصویب برساند.
به گفته رئیس کمیسیون محیطزیست شورای شهر کرج موضوع جابجایی سایت حلقه دره باید موردبررسی قرار گیرد که البته این تصمیم هنوز اجرایی نشده است.
این عضو شورای شهر ابراز امیدواری کرده که بحث جابجایی سایت حلقه دره در کارگروه مدیریت پسماند موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برای استقرار واحد بازیافت زبالهای ساختمانی در حلقه دره اقداماتی مدنظر است، افزود: ۴ تا ۵ میلیارد برای واحد تفکیک زبالههای پلاستیکی در نظر گرفتهشده که در صورت تأمین فعال خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری به وجود سگهای بلاصاحب اشاره کرد که در بسیاری موارد برای شهروندان ایجاد مشکل میکنند و گفت: حضور سگهای بلاصاحب سبب شده تا در اندیشه احداث محلی برای نگهداری از آنها باشیم، بنا داریم این محل در اختیار سازمانهای مردمنهاد قرار داده شود.
وی بابیان اینکه سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برای مدیریت زباله در سطح کرج هزینه میشود، گفت: با مشارکت بخش خصوصی در این حوزه میتوان آثار مثبتی را برای شهر و شهرداری کرج شاهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته متولیان روزانه در کرج یک هزار و ۲۰۰ تن زباله امحا میشود، زبالهای که از آن بهعنوان طلای کثیف یاد میکنند، طلای کثیفی که در بسیاری از کشورها منبع درآمدهای پایدار است، آری این طلای کثیف در کرج در زیر خروارها خاک دفن میشود، تا به همگان ثابت شود کار مدیریت این حوزه از لنگ زدن گذشته است.
بسیاری از مسئولان که دستی بر آتش داشته و یا دارند، از مرکز حلقه دره کرج بهعنوان یک چالش زیستمحیطی یاد میکنند، همان چالشی که باگذشت سالها نتوانستهاند از آن خلاصی یابند، همان چالشی که برای جابهجای اش جلسات متعدد برگزار شد ولی به نتیجه ختم نشد، کار بهجای رسید که دیماه سال گذشته استاندار از دفن سنتی زبالهها در کرج ابراز تأسف کرد.
حال با تغییر و تحولات ایجادشده در سطوح مدیریتی و تشکیل کمیسیون محیطزیست شورای شهر کرج باید نشست و نظاره کرد که چالشهای زیستمحیطی شهر یکی پس از دیگری از میان برداشته میشوند یا همچنان داستان بیتدبیری ادامه خواهد یافت.
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