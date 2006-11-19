تاکید چین بر ضرورت حل صلح آمیز برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشینهوا، روسای جمهوری آمریکا و چین امروز درحاشیه اجلاس اپک در ویتنام با هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه تجاری و برنامه هسته ای ایران و برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی گفتگو کردند.

"هو جین تائو" رئیس جمهوری چین در این دیدار،خواستار حل و فصل برنامه هسته ای ایران و برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی از طریق مذاکره و گفتگو شد .



وی افزود: ما باید به مسیر حل برنامه هسته ای کره شمالی از طریق گفتگو وفادار بمانیم .



رئیس جمهوری چین همچنین خاطر نشان کرد که طرفهای مربوطه باید در جستجوی حل این مسئله با منطق و شکیبایی باشند تا خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره هر چه زودتر تحقق یابد .



وی افزود : چین مایل است با همه طرفهای مربوطه از جمله، آمریکا برای ازسرگیری دوباره مذاکرات شش جانبه و تاکید بر تعهدات آنان در بیانیه مشترک سپتامبر سال 2005 و تسریع در برگزاری مذاکرات برای رسیدن به پیشرفت قابل لمس، همکاری کند.

هوجین تائو،همچنین درباره تایوان گفت : مسئله تایوان باید به طورمناسب مورد بررسی قرارگیرد، زیرا بوش و دولت آمریکا بارها اعلام کردند که حامی سیاست چین واحد، پایبند به سه اعلامیه مشترک آمریکا وچین و مخالف استقلال تایوان هستند .



در گفتگوهای امروز بوش و هوجین تائو ، دو طرف بر گسترش سطح روابط دوجانبه تاکید کردند .



بوش نیز دراین نشست دو جانبه خاطر نشان کرد: چین کشور مهمی است . آمریکا به شدت اعتقاد به همکاری با چین دارد، زیرا ما می توانیم به حل موضوعاتی مانند ایران و کره شمالی کمک کنیم .



رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی را اجرا کنند .



بنابراین گزارش، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد ازظهر امروز با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود نیز در هانوی دیدار خواهد کرد.