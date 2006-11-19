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۲۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

در دیدار هوجین تائو با جرج بوش اعلام شد؛

تاکید چین بر ضرورت حل صلح آمیز برنامه هسته ای ایران

رئیس جمهوری چین امروز در دیدار با همتای آمریکایی خود در ویتنام، بر ضرورت حل برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و بحران هسته ای کره شمالی از راه گفتگو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشینهوا، روسای جمهوری آمریکا و چین امروز درحاشیه اجلاس اپک در ویتنام با هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه تجاری و برنامه هسته ای ایران و برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی گفتگو کردند.

"هو جین تائو" رئیس جمهوری چین در این دیدار،خواستار حل و فصل برنامه هسته ای ایران و برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی از طریق مذاکره و گفتگو شد .

وی افزود: ما باید به مسیر حل برنامه هسته ای کره شمالی از طریق گفتگو وفادار بمانیم .

رئیس جمهوری چین همچنین خاطر نشان کرد که طرفهای مربوطه باید در جستجوی حل این مسئله با منطق و شکیبایی باشند تا خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره هر چه زودتر تحقق یابد .

وی افزود : چین مایل است با همه طرفهای مربوطه از جمله، آمریکا برای ازسرگیری دوباره مذاکرات شش جانبه و تاکید بر تعهدات آنان در بیانیه مشترک سپتامبر سال 2005 و تسریع در برگزاری مذاکرات برای رسیدن به پیشرفت قابل لمس، همکاری کند.

هوجین تائو،همچنین درباره تایوان گفت : مسئله تایوان باید به طورمناسب مورد بررسی قرارگیرد، زیرا بوش و دولت آمریکا بارها اعلام کردند که حامی سیاست چین واحد، پایبند به سه اعلامیه مشترک آمریکا وچین و مخالف استقلال تایوان هستند .

در گفتگوهای امروز بوش و هوجین تائو ، دو طرف بر گسترش سطح روابط دوجانبه تاکید کردند .

بوش نیز دراین نشست دو جانبه خاطر نشان کرد: چین کشور مهمی است . آمریکا به شدت اعتقاد به همکاری با چین دارد، زیرا ما می توانیم به حل موضوعاتی مانند  ایران و کره شمالی کمک کنیم .

رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی را اجرا کنند .

بنابراین گزارش، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد ازظهر امروز با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود نیز در هانوی دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 408947

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