سازمان اوقاف به یک نهاد اثرگذار فرهنگی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمد کاظم موسوی‌ متقی در همایش توجیهی سوگواره بصیرت عاشورایی که در امامزاده عباس(ع) ساری برگزار شد، گفت: همزمان با محرم هر سال، منابع مالی موقوفات برای اجرای برنامه‌های تعزیه داری، روضه خوانی و اطعام دهی ودر مجموع نیات واقفان هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عزاداری در محرم و سوگواری امام حسین(ع) اصلی‌ترین نیات واقفان کشور به شمار می رود، ادامه داد : بیشترین میل به وقف در نقاط محتلف کشور مربوط به سیدالشهداء است.

موسوی متقی تصریح کرد: بر اساس جمع بندی سامانه جامع سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از ۱۷۰هزار موقوفه و بیشتر از یک میلیون رقبه در کشور وجود دارد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف برنامه های حدود یک دهه اخیر در بقاع متبرکه را زمینه ساز حرکت و فعالیت نو و تازه در این فضاهای دینی دانست و ادامه داد: نگاه گذشته به اوقاف به عنوان نهادی دارای املاک بود اما اکنون این سازمان به نهادی اثرگذار در حوزه فرهنگی مبدل شده است.

وی برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی از جمله آرامش بهاری، یاس نبوی، ضیافت الهی و نشاط معنوی در ایام مختلف سال در بقاع متبرکه و امامزاده‌ها به عنوان یک مرکز و قطب فرهنگی در جامعه را تاثیرگذار ومهم دانست .

موسوی متقی تصریح کرد : محرم امسال نیز همچون سال‌های گذشته، بقاع متبرکه و امامزاده‌های کشور میزبان عزاداران حسینی و برگزاری برنامه‌های سوگواره بصیرت عاشورایی هستند.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد عواید حاصله از درآمد موقوفات کشور برای اجرای برنامه های محرم هزینه می‌شود، افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۹۶۵ بقعه مجری طرح سوگواره بصیرت عاشورایی، برنامه‌های تجمع لبیک یا حسین(ع)، رهروان زینبی، احلی من العسل و شیرخوارگان حسینی بودند ..

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه محرم امسال تعداد بقاع مجری طرح بصیرت عاشورایی افزایش می‌یابد، اضافه کرد : امسال با اندکی تغییرات در زمان برگزاری برنامه‌ها، این طرح با همان عناوین گذشته اجرا می‌شود.

بر اساس تصمیم‌ گیری‌های صورت گرفته برنامه‌های شیرخوارگان حسینی اول محرم، تجمع بزرگ لبیک یا حسین(ع) دوم محرم، همایش احلی من العسل ششم محرم و همایش رهروان زینبی ۱۲محرم برگزار می‌شود.

موسوی متقی به وجود برخی ناهنجاری های اجتماعی از جمله رعایت نکردن شئونات اسلامی و دینی در پوشش برخی شرکت کنندگان در مراسم عزاداری ماه محرم در بقاع متبرکه و امامزاده‌ها اشاره کرد و گفت: محرم امسال با تشکیل گرو های امر بمعروف و نهی از منکر از بروز این مسائل جلوگیری خواهد شد.

نشست توجیهی یک روزه سوگواره بصیرت عاشورایی با حضور روسا، معاونان و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ادارات و نمایندگی‌های اوقاف استان مازندران در امامزاده عباس شهر ساری برگزار و مسائلی پیرامون نحوه اجرای این طرح ملی و چگونگی آماده سازی بسترها برای این طرح مطرح شد.