به گزارش خبرنگار مهر، استاد بدرالزمان قریب چهره ماندگار، ایران شناس، استاد زبان‌های باستانی و سُغدی دان، مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و از محضر اساتیدی چون ابراهیم پورداوود، بدیع الزمان فروزانفر، محمد معین، استاد عبدالعظیم خان قریب، جلال الدین همایی، ذبیح الله صفا و پرویز ناتل خانلری بهره برد.

وی پس از تحصیل در دانشگاه تهران به آمریکا رفت. قریب در سال ١٣٤٠ با استفاده از بورس شاگردان اول به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی وارد شد و با راهنمایی پروفسور هینگ به تحقیق پرداخت و پایان نامه دکتری خود را با عنوان تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی نوشت.

وی پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران و شیراز به تدریس پرداخت و در حال حاضر عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه گویش شناسی است. دو کتاب از آثار استاد قریب به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برگزیده شد. کتاب فرهنگ زبان سُغدی در سال ١٣٧٤ و کتاب زبان‌های خاموش (نوشته یوهانس فریدریش) با همکاری دکتر یدالله ثمره در سال ١٣٦٦.

آثار و کتاب‌های دیگر بانو بدرالزمان قریب عبارتند از: داستان تولد بودا به روایت سُغدی؛ تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی؛ این کتاب به زبان انگلیسی در سال ١٩٦٥ منتشر شد. ریشه‌های ایرانی باستان در سغدی ایشان تعداد ١٢ مقاله به زبان فارسی، ٤ مقاله به زبان انگلیسی و یک مقاله به زبان فارسی.

در هشتاد و هشتمین سالروز تولد بانو بدرالزمان قریب مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار، شبی را به خاطر ارجگذاری از آثار و خدمات این استاد برجسته در کانون زبان فارسی برگزار می‌کند. در این مراسم استادانی چون ژاله آموزگار، زهره زرشناس، محمد شکری فومنی، مسعود احمدی، یاسمن رحمتی، علی دهباشی درباره زندگی وآثار استاد قریب سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم مستند «با زبان خاموش» به کارگردانی منوچهر مشیری درباره بدرالزمان قریب پخش خواهد شد.

شب بدرالزمان قریب در ساعت پنج عصر بیست و هشتم شهریور ماه در کانون زبان فارسی واقع در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ١٢، کانون زبان فارسی، برگزار می‌شود.