مستحق پیروزی بودیم/ به آنچه می خوستیم دست پیدا کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی پس از پیروزی یک بر صفر پیکان تهران برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران گفت: بازی خوب و قابل قبولی را از هر دو تیم دیدیم. دیدار محکمی بود که به نظرم پیکان توانست پس از گلی که زد بازی را کنترل کند و به پیروزی برسد.

وی تصریح کرد: طبیعی است تیمی که گل می زند کمی دفاع کند و فکر نمی کنم تیم مان ضدفوتبال بازی کرد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در خصوص خروج رحمان احمدی از لیست ۱۸ نفره این تیم برای بازی امشب مقابل پرسپولیس گفت: او در لیست بود ولی به دلیل مصدومیتی که برایش به وجود آمده بود نتوانست بازی کند، مشکل خاصی نیست و او به زودی به تمرینات بازمی گردد.

شیعی در خصوص اینکه مجید جلالی سرمربی پیکان تهران، امیرحسین صادقی را در اختیار باشگاه قرار داده است، تصریح کرد: او نتوانست مسائل انضباطی را رعایت کند و به زودی در خصوص او تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی که عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز هست درباره بحث بلیت فروشی گفت: این موضوع را با آقای طاهری صحبت کردیم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد هماهنگی های لازم برای بلیت فروشی باشگاه ها انجام شده است.