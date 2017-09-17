  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۱۲

محمود شیعی:

مستحق پیروزی بودیم/ به آنچه می خوستیم دست پیدا کردیم

مستحق پیروزی بودیم/ به آنچه می خوستیم دست پیدا کردیم

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: استحقاق این برد را داشیتم و توانستیم ۸۵ دقیقه از گل زده خودمان حفاظت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی پس از پیروزی یک بر صفر پیکان تهران برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران گفت: بازی خوب و قابل قبولی را از هر دو تیم دیدیم. دیدار محکمی بود که به نظرم پیکان توانست پس از گلی که زد بازی را کنترل کند و به پیروزی برسد.

وی تصریح کرد: طبیعی است تیمی که گل می زند کمی دفاع کند و فکر نمی کنم تیم مان ضدفوتبال بازی کرد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در خصوص خروج رحمان احمدی از لیست ۱۸ نفره این تیم برای بازی امشب مقابل پرسپولیس گفت: او در لیست بود ولی به دلیل مصدومیتی که برایش به وجود آمده بود نتوانست بازی کند، مشکل خاصی نیست و او به زودی به تمرینات بازمی گردد.

شیعی در خصوص اینکه مجید جلالی سرمربی پیکان تهران، امیرحسین صادقی را در اختیار باشگاه قرار داده است، تصریح کرد: او نتوانست مسائل انضباطی را رعایت کند و به زودی در خصوص او تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی که عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز هست درباره بحث بلیت فروشی گفت: این موضوع را با آقای طاهری صحبت کردیم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد هماهنگی های لازم برای بلیت فروشی باشگاه ها انجام شده است.

کد مطلب 4090002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها