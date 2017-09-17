محمدجواد لاریجانی: حقوق بشر در ایران یک کالای وارداتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد حقوق بشر، «زیگفرید براک» رئیس مجلس نمایندگان بلژیک و هیات همراهش عصر یکشنبه با محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر دیدار و گفت وگو کرد.



در این دیدار مسائل دوجانبه حقوق بشری در دو زمینه دموکراسی نظام های سکولار لیبرال و دموکراسی مبتنی بر عقلانیت اسلامی مقایسه و مطرح شد.



همچنین مسائلی مانند آزادی بیان، نبود تبعیض در مقابل قانون و لزوم غیرقانونی بودن بازداشت های بدون مجوز قضایی و حق دسترسی به وکیل در دو نظام مختلف دو کشور، مقایسه و مساله اعدام، مواد مخدر و مسائل مربوط به قصاص نیز بررسی شد.



دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این دیدار یادآورشد که در زمینه حقوق بشر، ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد حکومتی که مسئولیت آن با رئیس قوه قضائیه است و پنج وزیر و برخی از مقام های عالیرتبه قضایی و نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند.این ستاد به عنوان عالی‌ترین ساختار به حمایت و ارتقای حقوق بشر می پردازد که در جهت وظایف خود، تقویت و حمایت سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق بشر را نیز در نظر دارد.



لاریجانی از اسلام هراسی در غرب ابراز نگرانی کرد و گفت که این رویکرد با معیارها و اصول دموکراسی غربی نیز همخوانی ندارد.



همچنین رئیس مجلس بلژیک در این نشست گفت: باید درباره تجربه جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانیم و این جلسه برای ما نقطه عطفی مثبت است . امیدواریم با ادامه این گفت وگوها بتوانیم تصویر بهتری از سیستم قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.



زیگفرید براک با تاکید بر اینکه برخی گرایش های سیاسی، اسلام هراسی را تبلیغ می کنند، افزود: مردم به این گرایش ها اقبالی ندارند، مثلا یک حزب اسلام ستیز در پارلمان که بیش از 150 نماینده دارد، فقط موفق به کسب 3 کرسی شده است.



وی افزود: معتقدیم که ادیان مختلف در کشورمان در کنار هم زندگی می کنند و حکومت برای اسلام و مسلمانان احترام قائل است.



رئیس مجلس بلژیک خواستار ادامه گفت وگوها درباره آشنایی بیشتر دو طرف با نظام قضایی و حقوق بشری شد.