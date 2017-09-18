شهید حججی به ندای «هل من ناصر» لبیک گفت/ مقاومت رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت «اربعین شهید سرافراز محسن حججی و ۳۰۰ شهید مدافع حرم استان قم»، شب گذشته با سخنرانی آیت الله محسن اراکی عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)برگزار شد. متن سخنرانی آیت الله اراکی را در ادامه می خوانید؛
محسن حججی دستاورد انقلاب انسان ساز اسلامی
استواری در طریق جهاد برای خدا برای تحقق اهداف رسول الله(ص)؛ این استواری خود آن پاداشی است که امتی در ازای جانفشانیهای فرزندانش از خداوند متعال دریافت میکند. وقتیکه این امت، موفقیت بزرگ را در انجام آزمایشهای بزرگ پیدا میکند خداوند متعال در راستای این استواری میفرماید: «قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرینَ * فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبینِ * وَ نادَیناهُ أَنْ یا إِبْراهیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا إِنَّا کذلِک نَجْزِی الْمُحْسِنینَ» یعنی این خود برای ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) پاداش یک عمر احسان و جهاد و ایستادگی در راه خدا است؛ زیرا در لحظه آزمایش توانستند استوار بیرون بیایند. استواری یک ملت در لحظههای آزمایشهای سخت، پاداش جهاد مستمر آن امت است.
اینکه ما امروز در آستانۀ چهلمین سال انقلاب اسلامی، در آستانه دهه پنجم انقلاب نسلی از ملت خود را، نسلی از انقلاب خود را -که نسل چهارم و سوم این انقلاب است- میبینیم که همچنان همانند نسل نخستین انقلاب پای آرمانهای انقلاب ایستاده جان میدهد، افتخار ماست.
روزی تنها در مرزهای خود میجنگیدیم اما امروز در همۀ این کره خاکی آماده جانفشانی است. این نشاندهندۀ آن است که اولاً خدای متعال جهاد شیرین را، جهاد ملت ما، جهاد رهبر ما، جهاد نیروهای انقلابی، بسیجی، رزمنده و ارتش و سپاه ما را پذیرفته است و به ما «إنَّا کذلِک نَجْزِی الْمُحْسِنینَ» میفرماید. اینکه امروز امت ما محسنهای حججی را تقدیم خدای متعال میکند، اینکه امروز امت ما جوانان خود را با سرافرازی و افتخار قدیم راه انقلاب اسلامی میکند به این معنی است که ملت ما پاداش خود را از خداوند متعال گرفته است و در این مسیر به پیروزی صد درصد دست خواهد یافت.
همانگونه که قرآن کریم فرمود: «فَانْقَلبوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَلله وَ فَضْلٍ» نعمت الهی و فضل الهی یعنی پیروزمندی یعنی سروری. «یا بَنِی إِسْرائِیلَ اُذْکرُوا نِعْمَتِی اَلَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیکمْ وَ أَنِّی فَضَّلْتُکمْ عَلَی اَلْعٰالَمِینَ» این نعمت الهی و سروری است. ملتی که در طریق آزمایشهای الهی ثابتقدم بماند دیگر از دشمن نمیترسد.
مقاومت رمز پیروزی
پیام شهدای ما این است: «وَ یسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ» دشمنی هرچند گستاخ، هرچند قدرتمند همچون آمریکای جنایتکار و همپیمانان او دیگر نمیتوانند این امت را در مقابل جنایتهای خبیث خود خم کنند. این ملت دیگر در برابر آمریکا خم شدنی نیست، این ملت در این پایداری و با ارائه این فداکاریها اثبات میکند که ملت پیروز است؛ «اَلَّذِینَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکمْ فَاخْشَوْهُمْ» و بعد میفرماید: «فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکیلُ» و این «حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکیلُ» و آیات بعد در حقیقت ادامه و شرح همان «وَ یسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّٰ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لاٰ هُمْ یحْزَنُونَ» است. چگونه؟ به دلیل اینکه وقتی میبینند که همه دنیا در مقابل شما هستند، وقتی میبینند که قدرتهای بزرگ چنین و چنان میکنند؛ تحریم اقتصادی میکنند، جنگ میکنند، بمب دارند و حمله میکنند، در برابر این تهدیدها، در برابر این توطئهها در برابر این تحریمها این ملت میایستد و در راه آرمان و اهداف و ارزشهای خود همچنان مثل کوه پایدار میماند و سرانجام پیروز خواهد شد. «اَلَّذِینَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکیلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ فَضْلٍ» این فضل الهی که امروز نصیب ملت ما شده است، نعمت و فضل سروری و رهبری است، «أَمْ یحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَینا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکتابَ وَ اَلْحِکمَةَ وَ آتَیناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً». این ملک عظیم و آل ابراهیمی امروز از ایران بزرگوار و از ایران علوی ما و از ایران فاطمی ما و از ایران محمدی ما آغاز شده است.
لبیک شهدای مدافع حرم به استغاثه سیدالشهداء(ع)
من در این جمع مقدس یک نکته را عرض میکنم؛ در آستانۀ ایام محرم هستیم، در آستانۀ عاشورای حسینی هستیم، در آستانه روز اعلام بیعت با حسین بن علی (ع) هستیم. یک پیام هم از سیدالشهدای(ع) به ما رسیده است: در روز عاشورا آن روز و آن لحظه که تنهای تنها بود؛ اطراف خود را نگریست و دید همۀ اصحاب در خاک و خون غلطیدهاند، تنهاست، آن روزِ تنهایی یک پیامی به من و شما فرستاد که لبیکهای این پیام را امروز امثال شهید محسن حججی با خون خود اعلام میکنند؛ اعلام فرمود: «هل من مغیث یغیثنا هل من ناصر ینصرنا هل من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اللَّه» این حرم الهی چیست؟ این تعریف حرم الهی که سیدالشهدا(ع) همه مرزهای تاریخ را فراخوان کرد، کجاست؟ «من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اللَّه» این حرم الهی کجاست؟ این حرم تنها خیمههای سوخته سیدالشهدا در عصر عاشورا نیست، بلکه هر جا دولت رسول اکرم(ص) است، حرم اوست.
همۀ مرزهای مقدس الهی، حرم الهی است، همۀ قوانین الهی حرم الهی است. اگر امروز در سوریه رزمندگان مبارزه ما حضور دارند و میجنگند در حقیقت برای دفاع از حرم الهی میجنگند. اگر امت اسلام ذلیل شوند، اگر دشمنان بتوانند نقشهای خود را در ملت اسلام در نقشۀ جهانی کشورهای اسلامی، در این هویت اسلامی پیاده کنند، اینجا حریم الهی شکسته شده است. دولت امام زمان(عج) از اندونزی تا آنسوی مراکش ادامه دارد، این نقشه، نقشۀ ولیعصر، امام زمان (عج) در حال حاضر است. در حال حاضر امام زمان(عج) حکومت میکند، در حال حاضر امام ما این گستره الهی را امامت میکند، گرچه از پشت پردۀ غیبت است. ما دست مدیریت امام زمان(عج) را با تمام وجود میبینیم؛ پیروزیهایی که امروز علیه استکبار جهانی در ایران و سپس در عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگر مشاهده میکنید، دست اوست که پشت رزمندگان ماست و مشت رزمندگان ما را تبدیل به مشت محکم و فولادین و کوبندهای میکند و آنها را تبدیل به دلهای استوار همچون کوه کرده است. این استواری را دیگران ندارند، آنهایی که از این دست بهرهای ندارند از این عنایت محروم هستند، از این ایستادگی و پایداری محروم هستند. این ایستادگی و پایداری، ایستادگی علوی است و با عنایت و چشم و نظر ولیعصر مهدی آل محمد (ص) است. همۀ مرزهای انقلاب حرم رسول الله(ص) است، همه ارزشهای انقلاب مرزهای رسولالله(ص) هستند، همه ارزشهای انقلابی همه با رسولالله (ص) است، تجاوز به مرزهای الهی تجاوز به حرم رسولالله (ص) است. این را بدانید که حرم یعنی چه؛ حرم خیمه و خرگاهِ تنها نیست؛ حرم تنها خانه فاطمه(س) نیست، اصلاً خانۀ فاطمه(س) یعنی چه؟ این خانه کجاست؟ شما آدرس فاطمه(س) را کجا میدهید؟ هرکجا که حکم خداست، حریم خداست، هر جا که ارزشهای الهی است حریم فاطمه(س) است. حرم الهی یعنی اینکه امروز رزمندگان ما، شهید محسن حججی، شهدای دیگر ما، شهدای این شهر، روحانیون شهید بزرگواری که در این مسیر جان فدا کردند. باید به خانوادههای آنها بارکالله گفت، شما توانستید آبروی اسلام را زنده کنید، شما خون به این پیکر جامعه اسلامی تزریق کردید، شما این جامعه اسلامی ما را پایدار نگه داشتید، بارکالله که از حرم خدا دفاع کردید، بارکالله که به ندای حسین(ع) لبیک گفتید. حسین (ع) همچنان در صحرای کربلا میفرماید: «هل من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اللَّه» «هل من مغیث یغیثنا» «هل من ناصر ینصرنا».
پروردگارا این قربانیهای ارزشمند را از این امت بپذیر. پروردگارا این ملت، این امت و رهبری ما را در مسیر جهاد علیه دشمنان پیروز بگردان. به ما پایداری، صبر، تقوا، ایمان، وحدت، یکدلی و ثبات قدم عنایت بفرما. دشمنان اسلام خصوصاً آمریکای جنایتکار را نابود بفرما. صهیونیزم جنایتکار را از صحنه روزگار برانداز. در فرج امام زمان تعجیل(عج) بفرما. دعای حضرتش نصیب ما بگردان. بر درجات امام عزیز ما شهدای بزرگ ما، شهید محسن حججی و همۀ شهدای حرم، شهدای انقلاب، شهدای سالهای دفاع مقدس، همۀ این شهیدان و همۀ این بزرگواران را در محضرت از مقامات عالی برخوردار بفرماید.
وصلی الله علیمحمد و آل محمد.
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