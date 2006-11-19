ظهوریان درباره مضمون و روند تولید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: "مناسک حج، اخلاق در حج، اهمیت اماکن و روزهای مختلف ایام حج، تاریخچه و معرفت اعمال حج و ... مضامین این مستند را تشکیل می دهد که در قالب شش قسمت 30 دقیقه ای تهیه و تولید شده است. تحقیق درباره موضوع برنامه و نگارش متن به عهده محمود عباسی بوده و این مستند به سفارش گروه اندیشه دینی شبکه چهار تولید و پخش می شود."



وی در خصوص دیگر فعالیت های برنامه سازی خود توضیح داد: "به تازگی تصویربرداری مجموعه ای مستند درباره زیارت عتبات عالیات در کشور عراق را به پایان رسانده ام. در این اثر مطالبی درباره آموزش زوار هنگام حضور در مرقد امامان معصوم (ع) بیان می شود. این مجموعه به سفارش سازمان حج و زیارت تهیه شده و پس از آماده سازی فنی از یکی از شبکه های تلویزیونی پخش می شود."



این تهیه کننده به ساخت مجموعه ای مستند درباره امام زمان (ع) اشاره کرد و گفت: "این مستند به موضوع امام زمان (ع) از نگاه قرآن می پردازد. در این اثر مطالبی در خصوص وظایف و ویژگی های منتظران و مسایلی درباره ظهور امام زمان (ع) بیان می شود. این سریال به سفارش شبکه چهار سیما تولید می شود و محقق آن آیت الله امامی کاشانی است."



ظهوریان همچنین به صداگذاری مجموعه مستند "بحران آب" اشاره کرد که به مشکل خشکسالی زمین های کشاورزی در شهرهای مختلف کشور می پردازد. این مجموعه برای پخش در سه قسمت 15 دقیقه ای آماده می شود. همچنین مجموعه مستند "آتش سوزی جنگل ها" که به ارائه هشدارهایی در خصوص شیوه های حفظ و نگهداری از جنگل، راههای جلوگیری از تخریب و ایجاد آتش سوزی در جنگل ها می پردازد، مراحل آماده سازی فنی را پشت سر می گذارد.

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