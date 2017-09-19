ثبت نام بیش از ۴۲ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان ایرانشهر

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس و ماه محرم اظهار داشت: سال تحصیلی جدید را در شهرستان ایرانشهر با شعار «مدرسه خلاق، مدرسه زندگی» همراه با نوآوری وخلاقیت آغاز می کنیم.

وی افزود: همچنین به مناسبت این ایام و به منظور ایجاد یک فضای معنوی سعی شده تا برنامه های اجرایی در بازگشایی مدارس در همین راستا برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: با همه توان آماده پذیرایی از دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید هستیم و با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده در قالب پروژه مهر از مدارس تمامی امکانات لازم چه از حیث فضای فیزیکی و چه از نظر نیروی انسانی تامین شده است.

مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر گفت: در سال تحصیلی جدید ۲۸ هزار و ۶۲۲ دانش آموز در مقطع ابتدایی، ۸ هزار و ۹۵۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول و ۵ هزار و ۲۰۲ دانش آموز در مقطع متوسطه دوم ثبت نام و کلاس بندی شده اند و کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی تحویل مدیران مدارس شده تا روز اول مهر تحویل دانش آموزان شود.