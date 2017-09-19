  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیر آموزش وپرورش ایرانشهر خبر داد:

ثبت نام بیش از ۴۲ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان ایرانشهر

ثبت نام بیش از ۴۲ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان ایرانشهر

ایرانشهر - مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر از ثبت نام ۴۲ هزار و ۷۷۴ دانش آموز در مدارس مختلف این شهرستان خبر داد.

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس و ماه محرم اظهار داشت: سال تحصیلی جدید را در شهرستان ایرانشهر با شعار «مدرسه خلاق، مدرسه زندگی» همراه با نوآوری وخلاقیت آغاز می کنیم.

وی افزود: همچنین به مناسبت این ایام و به منظور ایجاد یک فضای معنوی سعی شده تا برنامه های اجرایی در بازگشایی مدارس در همین راستا برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: با همه توان آماده پذیرایی از دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید هستیم و با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده در قالب پروژه مهر از مدارس تمامی امکانات لازم چه از حیث فضای فیزیکی و چه از نظر نیروی انسانی تامین شده است.

مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر گفت: در سال تحصیلی جدید ۲۸ هزار و ۶۲۲ دانش آموز در مقطع ابتدایی، ۸ هزار و ۹۵۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول و ۵ هزار و ۲۰۲ دانش آموز در مقطع متوسطه دوم ثبت نام و کلاس بندی شده اند و کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی تحویل مدیران مدارس شده تا روز اول مهر تحویل دانش آموزان شود.

کد مطلب 4091075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها