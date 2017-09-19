غیبت مانع بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در خصوص تغییرات مربوط به کسرخدمت ایثارگری والدین اظهار داشت: برابرابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح،مشمولان متولد ۷۲ به قبل که غیبت سربازی دارند، می توانند از کسر خدمت جبهه، جانبازی و آزادگی والدین خود بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تنها مشمولانی که به خدمت سربازی اعزام می شوند،می توانند از کسرخدمت ایثارگری والدین بهره مند شوند،افزود:کارکنان وظیفه و یا مشمولان دارای برگ آماده به خدمت،می توانند با مراجعه به یگان خدمتی والدین ، گواهی مربوط به کسرخدمت را دریافت و به نیروی انسانی یگان خدمتی خود تحویل دهند.

سردار نوروزی ادامه داد: پیش ازاین، نداشتن غیبت ملاک اصلی برای بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری والدین بوده است.

غیبت مانع بهره مندی از کسرخدمت بسیج است

وی در مورد مقررات مربوط به کسر خدمت بسیج اظهار کرد: کسانی که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری کرده اند، برای مدت عضویت آنان، کسرخدمت محاسبه می شود، اما برای آن دسته از مشمولان که در زمان غیبت در بسیج عضویت داشته اند، کسرخدمت محاسبه نمی شود.