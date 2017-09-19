  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛

غیبت مانع بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری نمی شود

غیبت مانع بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری نمی شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: تمامی مشمولان غایب و غیر غایب متولد ۷۲ به قبل می توانند از کسرخدمت ایثارگری بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در خصوص تغییرات مربوط به کسرخدمت ایثارگری والدین اظهار داشت: برابرابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح،مشمولان متولد ۷۲ به قبل که غیبت سربازی دارند، می توانند از کسر خدمت جبهه، جانبازی و آزادگی والدین خود بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تنها مشمولانی که به خدمت سربازی اعزام می شوند،می توانند از کسرخدمت ایثارگری والدین بهره مند شوند،افزود:کارکنان وظیفه و یا مشمولان دارای برگ آماده به خدمت،می توانند با مراجعه به یگان خدمتی والدین ، گواهی مربوط به کسرخدمت را دریافت و به نیروی انسانی یگان خدمتی خود تحویل دهند.

سردار نوروزی  ادامه داد: پیش ازاین، نداشتن غیبت ملاک اصلی برای بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری والدین  بوده است.

غیبت مانع بهره مندی از کسرخدمت بسیج است

وی در مورد مقررات مربوط به کسر خدمت بسیج اظهار کرد: کسانی که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری کرده اند، برای مدت عضویت آنان، کسرخدمت محاسبه می شود، اما برای آن دسته از مشمولان که در زمان غیبت در بسیج عضویت داشته اند، کسرخدمت محاسبه نمی شود.

کد مطلب 4091239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها