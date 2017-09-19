به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «آن» که ساخته مندی ماشیتی و محصول کمپانی نیولاین و برادران وارنر است، هر چند با کاهش فروش ۳۶ درصدی در مقایسه با آخرهفته پیش روبه روشد، اما هنوز بازار جهانی را در تسلط خود دارد.

این فیلم هفته پیش با فروش افتتاحیه بالای خود به رکورد بین‌المللی ۶۱.۱ میلیون دلار در اولین اکران آخر هفته دست یافته بود و با این موفقیت وارد بازار فیلم شده بود.

«آن» این هفته در ۱۰ بازار جدید بین‌المللی نمایش خود را شروع کرد و با نمایش در ۱۵ هزار و ۳۳۹ سالن سینما در ۵۶ بازار بین‌المللی، فروش خود را به ۱۵۳.۵ میلیون دلار رساند.

در مکزیک این فیلم با فروش ۱۳.۹ میلیون دلار از نمایش در ۴۳۰۰ سالن سینما بزرگ‌ترین افتتاحیه فیلم ترسناک در این کشور را رقم زد. در سوئد نیز بزرگ‌ترین افتتاحیه در آخر هفته برای یک فیلم ترسناک با نمایش این فیلم ثبت شد و فروشی ۲.۸ میلیون دلاری با نمایش در ۱۸۶ سالن سینما رقم خورد. این فیلم چنین رکوردی را برای پرتغال، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز کسب کرد.

«آن» در بریتانیا فروشش را به ۲۷.۶ میلیون دلار رساند که افزایشی ۳۹ درصدی نسبت به آخر هفته پیش است.

در روسیه نیز این فیلم ۴.۱ میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به ۱۳.۹ میلیون دلار رسانده باشد و در برزیل نیز این هفته ۳.۳ میلیون دیگر فروش کرد تا در مجموع در این کشور ۱۰.۹ میلیون دلار فروش کرده باشد.

در اسپانیا این فیلم در این هفته ۲ میلیون دلار دیگر فروش کرد و مجموع فروشش را به ۷.۲ میلیون دلار رساند و در اندونزی با فروش ۱.۳ میلیون دلار در مجموع ۴.۱ میلیون دلار فروخت. در هلند نیز ۱.۳ میلیون دلار حاصل فروش این هفته فیلم «آن» بود که در مجموع ۳.۲ میلیون دلار در این کشور اروپایی فروش کرده است.

در مجموع در بریتانیا بزرگ‌ترین تجربه فروش این فیلم به دست آمده که برابر ۲۷.۶ میلیون دلار است و پس از آن مکزیک با فروش ۱۳.۹ میلیون، روسیه با فروش ۱۳.۹ میلیون، استرالیا با فروش ۱۱.۷ میلیون، برزیل با فروش ۱۰.۹ میلیون جای دارند. اسپانیا و کره جنوبی، در مکان‌های بعدی قرار دارند.

«آن» قرار است این هفته در فرانسه و آرژانتین راهی پرده‌های نقره‌ای شود.

این فیلم را اندی ماشیتی کارگردان آرژانتینی ساخته که برای فیلم ترسناک «ماما» در سال ۲۰۱۳ شناخته می‌شود. در این فیلم بیل اسکارشگورد بازیگر سوئدی در نقش دنی وایز دلقک بازی کرده است که کارش شکار بچه‌ها در شهر «دری» است. بقیه بازیگران را کودکان و نوجوانان تشکیل داده‌اند.