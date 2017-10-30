هشتمین فیلم «اره» بازار هالووین را گرفت/ فیلم جرج کلونی نفروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جیگساو» با فروش ۱۶.۳ میلیون دلار با اکران در ۲۹۴۱ سالن سینما فیلم پرفروش هفته در آمریکای شمالی شد.

در حالی که انتظار می‌رفت این فیلم بتواند با فروش ۲ میلیون دلار اولین آخر هفته اکران خود را شروع کند، اما موفق به کسب این میزان از فروش نشد.

اولین آخر هفته اکران «سابربیکن» ساخته جرج کلونی نیز که در ۲۰۴۶ سالن سینما اکران شد تنها فروشی ۲.۸ میلیون دلاری را همراه داشت. این فیلم یکی از بدترین فروش‌های سه روز اول اکران را برای فیلمی از پارامونت در تاریخ فعالیت این کمپانی رقم زد. این فیلم جایگاه نهم جدول فروش را به خود اختصاص داد.

مت دیمون، جولین مور، جاش برولین و اسکار آیزاک بازیگران این فیلم هستند که داستان آن در سال ۱۹۵۹ رخ می‌دهد. این فیلم برمبنای فیلمنامه برادران کوئن ساخته شده است.

فیلم کمدی – ترسناک «بو ۲! هالووین مَدیایی» ساخته تایلر پری نیز با فروشی۱۰ میلیون دلاری در دومین هفته اکران خود در رده دوم پرفروش‌ها ایستاد و مجموع فروش خود را به رقم ۳۵.۵ میلیون دلار رساند.

«توفان جغرافیایی» در دومین هفته اکرانش ۵.۶ میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به ۲۳.۵میلیون دلار برساند و فیلم سوم جدول شود.

فیلم ترسناک «روز مرگ مبارک» نیز با اکران در ۳۵۳۵ سالن سینما در سومین هفته فروشش ۵ میلیون دلار در این هفته فروش کرد تا مجموع فروشش به رقم ۴۸.۳ میلیون دلار برسد.

«بلید رانر ۲۰۴۹»‌ ساخته دنی ویلنو نیز با فروش ۳.۹ میلیون دلاری در مجموع در چهار هفته ۸۱.۳ میلیون دلار فروخته است. این فیلم با بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری ساخته شده‌است.