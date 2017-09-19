جزییات توزیع گوشت دولتی در ایام محرم/قیمت ۲۳ هزار تومان

علیرضا ولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گوشت قرمز و مرغ به اندازه کافی در بازار وجود دارد؛ اظهارداشت: به مناسبت فرارسیدن ایام ماه محرم ما ۲۰۰۰تن گوشت منجمد گوساله وارداتی و ۱۰ هزارتن گوشت مرغ منجمد داخلی به استان ها ارسال کردیم بنابراین هیات های مذهبی می توانند با مراجعه به ادارات کل پشتیبانی امور دام استانها گوشت را به قیمت ۲۳ هزار تومان و مرغ را به قیمت ۵۳۰۰ تومان دریافت کنند.

وی اضافه کرد: در تهران علاوه بر مرغ و گوشت منجمد که با همین قیمت عرضه می‌گردد؛ گوشت گرم نیز به هیات ها عرضه می شود.

ولی قیمت هرکیلوگرم گوشت گرم دولتی را ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: به هر اندازه که نیاز باشد ما آمادگی عرضه این نوع گوشت را داریم.

وی گفت: بدین ترتیب هیات‌های مذهبی می توانند با مراجعه به اداره کل پشتیبانی امور دام استان تهران واقع در خیابان ملاصدرا حواله مورد نظر را دریافت کنند، البته ما اعلام کردیم سازمان تبلیغات اسلامی نیز می تواند این کار را انجام دهد.