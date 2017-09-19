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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستونهای مجاور کاخ بارعام انجام شد

جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستونهای مجاور کاخ بارعام انجام شد

فاز نخست طرح جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستون های مجاور کاخ بارعام پاسارگاد درحالی انجام شدکه با آغاز فاز دوم این پروژه، قلمه ستون ها ساماندهی و به محل آماده شده انتقال داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ طرح انتقال و جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستونهای مجاور کاخ بارعام انجام شد.

«حمید فدایی» مدیر پایگاه جهانی پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: پروژه ساماندهی و انتقال قلمه ستونها و کتیبه اسلامی مجاور کاخ بارعام درحالی از اسفندماه ۱۳۹۵ با همکاری آقایان کهزاد حبیبی و مهرزاد زارع از همکاران با تجربه گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در پاسارگاد آغاز شد و در فاز اول  کتیبه های اسلامی  انتقال داده شد که با شروع  فاز دوم این پروژه نیز  قلمه ستون ها در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۶ ساماندهی و پس از بستن و مهار، به محل آماده شده انتقال داده شد.

وی افزود: هدف از انجام این پروژه مشترک، ساماندهی و حفاظت  از کتیبه های اسلامی و قلمه ستونهای مجاور کاخ بارعام ، آموزش و انتقال دانش  بستن بلوک های وزین سنگی ، تکنیک جابجایی سنگ به کارشناسان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد است.

این درحالی است که به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، پس از اتمام پروژه، پاکسازی  و تثبیت  کتیبه اسلامی شروع و در پایان طراحی و اجرای سایه بان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4091512

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