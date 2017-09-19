به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ طرح انتقال و جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستونهای مجاور کاخ بارعام انجام شد.

«حمید فدایی» مدیر پایگاه جهانی پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: پروژه ساماندهی و انتقال قلمه ستونها و کتیبه اسلامی مجاور کاخ بارعام درحالی از اسفندماه ۱۳۹۵ با همکاری آقایان کهزاد حبیبی و مهرزاد زارع از همکاران با تجربه گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و گروه حفاظت و مرمت مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در پاسارگاد آغاز شد و در فاز اول کتیبه های اسلامی انتقال داده شد که با شروع فاز دوم این پروژه نیز قلمه ستون ها در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۶ ساماندهی و پس از بستن و مهار، به محل آماده شده انتقال داده شد.

وی افزود: هدف از انجام این پروژه مشترک، ساماندهی و حفاظت از کتیبه های اسلامی و قلمه ستونهای مجاور کاخ بارعام ، آموزش و انتقال دانش بستن بلوک های وزین سنگی ، تکنیک جابجایی سنگ به کارشناسان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد است.

این درحالی است که به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، پس از اتمام پروژه، پاکسازی و تثبیت کتیبه اسلامی شروع و در پایان طراحی و اجرای سایه بان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.