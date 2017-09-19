پیروزی تیم ملی فوتسال مقابل اردن و قطعی شدن صعود به دور بعد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال مردان ایران در دومین بازی مرحله گروهی بازیهای داخل سالن آسیا امروز سه شنبه به مصاف اردن رفت و توانست در این مسابقه با نتیجه ۷ بر ۳ به پیروزی برسد.

مهدی جاوید (۳ بار)، احمد اسماعیل پور (۲ بار)، قاسم عروجی و حسین طیبی برای ایران گلزنی کردند.

ایران در دقایق پایانی این مسابقه با بازی پنج نفره (پاور پلی) روی آورد و همین مسئله باعث شد گلهای دوم و سوم را دریافت کند.

ایران روز گذشته موفق شده بود تیم تاهیتی را با نتیجه ۱۶ بر یک شکست بدهد.

به این ترتیب صعود ایران از مرحله گروهی با این دو برد قطعی شد.

ایران فردا در سومین مسابقه مرحله گروهی به مصاف قرقیزستان می رود.