به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لبای کشور، دومین نمایشگاه لباس عاشورایی در راستای تحقق اهداف سبک زندگی اسلامی و ایرانی و استفاده از قابلیت های طراحی، دوخت و تولید در عرصه لباس های عاشورایی و هرچه بهتر برگزار کردن شعائر مذهبی و عاشورایی و تأثیر آن در شئونات مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه و کارکرد آن در سبک زندگی اسلامی و ایرانی کارگروه ساماندهی مد و لباس در دوبخش اصلی و جنبی برپا شده است.

۲۵۰ اثر در این نمایشگاه به نمایش درآمده و بالغ بر ۱۱۰ اثر رونمایی شده در دومین نمایشگاه لباس عاشورایی کاربردی و وارد بازار شدند.

دومین نمایشگاه لباس عاشورایی از ۲۵ شهریور تا اول مهرماه در تالار وحدت برپا است.