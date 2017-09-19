به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی امینی در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان یزد با شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: تمام اقشار جامعه با اصناف و بازاریان در ارتباط هستند به همین دلیل نقش اصناف در تبیین این دو فریضه در جامعه و بین اعضای هر صنف بسیار مهم و اثرگذار است.

وی افزود: در معاونت مردم بر دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل اهمیت اصناف و اماکن عمومی، تلاش می کنیم ارتباط مؤثری با این قشر برقرار شود که در این راستا بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف، راه اندازی شورا های تخصصی در اتحادیه های صنفی محور کار قرار گرفته است.

معاون مردم به دولت و مردم ستاد ملی امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اصناف یک رسالت صنفی دارند و آن نقش هماهنگ کننده با شوراهای تخصصی است، گفت: اعضای هر صنف، مصادیق معروف و منکر را خود صنف خود بیشتر از سایر می‌شناسند و حسن شوراهای امر به معروف اصناف آن است که اعضای این شوراها همه از اعضای همان صنف هستند.

وی ادامه داد: رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رئیس شورای اتحادیه را منصوب می‌کند و رئیس شورا نیز اعضا را تعیین می کند.

امینی بیان کرد: شورای امر به معروف اصناف دو وظیفه اساسی دارند که بر اساس این وظایف باید معروف‌ها و منکرها را در بین مجموعه خود احصا کرده و آن را به هم صنفی‌های خود بشناسانند.

وی با بیان اینکه اقامه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر اساس آیات قرآن است، بیان داشت: کسانی که تمایل به اجرای این دو فریضه دارند باید به صورت سازمان یافته عمل کنند.

وی گفت: مخاطبان هر صنف اعضای صنف هستند که اگر این دو فریضه هم مانند سایر واجبات بین آنها ترویج شود، این فریضه شناخته و احیا خواهد شد.

امینی با تاکید بر اینکه طبق قانون حمابت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هیچکس حق ندارد در برابر اجرای ابن دو فریضه ممانعت ایجاد کند، ابراز امیدواری کرد: سال آینده گروه های اصناف یزد فعال شده باشند و منشأ خیر در استان و کشور شوند.