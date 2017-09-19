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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

معاون مردم بر دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

شوراهای تخصصی امربه‌معروف در اتحادیه‌های صنفی راه‌اندازی می‌شود

شوراهای تخصصی امربه‌معروف در اتحادیه‌های صنفی راه‌اندازی می‌شود

یزد ـ معاون مردم بر دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تلاش برای راه‌اندازی شوراهای تخصصی امر به معروف در اتحادیه‌های صنفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی امینی در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان یزد با شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: تمام اقشار جامعه با اصناف و بازاریان در ارتباط هستند به همین دلیل نقش اصناف در تبیین این دو فریضه در جامعه و بین اعضای هر صنف بسیار مهم و اثرگذار است.

وی افزود: در معاونت مردم بر دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل اهمیت اصناف و اماکن عمومی، تلاش می کنیم ارتباط مؤثری با این قشر برقرار شود که در این راستا بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف، راه اندازی شورا های تخصصی در اتحادیه های صنفی محور کار قرار گرفته است.

معاون مردم به دولت و مردم ستاد ملی امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اصناف یک رسالت صنفی دارند و آن نقش هماهنگ کننده با شوراهای تخصصی است، گفت: اعضای هر صنف، مصادیق معروف و منکر را خود صنف خود بیشتر از سایر می‌شناسند و حسن شوراهای امر به معروف اصناف آن است که اعضای این شوراها همه از اعضای همان صنف هستند.

وی ادامه داد: رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رئیس شورای اتحادیه را منصوب می‌کند و رئیس شورا نیز اعضا را تعیین می کند.

امینی بیان کرد: شورای امر به معروف اصناف دو وظیفه اساسی دارند که بر اساس این وظایف باید معروف‌ها و منکرها را در بین مجموعه خود احصا کرده و آن را به هم صنفی‌های خود بشناسانند.

وی با بیان اینکه اقامه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر اساس آیات قرآن است، بیان داشت: کسانی که تمایل به اجرای این دو فریضه دارند باید به صورت سازمان یافته عمل کنند.

وی گفت: مخاطبان هر صنف اعضای صنف هستند که اگر این دو فریضه هم مانند سایر واجبات بین آنها ترویج شود، این فریضه شناخته و احیا خواهد شد.

امینی با تاکید بر اینکه طبق قانون حمابت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هیچکس حق ندارد در برابر اجرای ابن دو فریضه ممانعت ایجاد کند، ابراز امیدواری کرد: سال آینده گروه های اصناف یزد فعال شده باشند و منشأ خیر در استان و کشور شوند.

کد مطلب 4091751

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