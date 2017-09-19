به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار «پایگاه تخصصی نقد داستان» عصر امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه با حضور جمعی از داستان‌نویسان و منتقدین داستان و نیز مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله محمد سلگی سرپرست معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه و مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، برگزار شد.

در این مراسم ۱۸ نفر از داستان نویسان و متقدان از جمله شامل مهدی قزلی، غلامرضا طریقی، احسان رضایی، حبیب یوسف‌زاده، آناهیتا رودان، محمدرضا شرفی خبوشان، احسان عباسلو، علیرضا محمودی ایرانمهر، نازنین جودت، بهاءالدین مرشدی، مصطفی خرامان، رامبد خانلری، سیدجواد یوسف‌بیگ و امیلی امرایی، داستان‌های خود را که عمدتاً با محوریت موضوع نقد داستان نوشته شده بود، خواندند.

در ادامه محمد سُلگی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ابراز امیدواری کرد این تلاش گروهی که در اداه سنت نقد صورت گرفته است، راه‌های تازه‌ای را به روی توسعه و تکامل گفتمان نقد در جامعه بگشاید.

وی گفت: از نظر من نقد چیزی جر گفتگو نیست؛ یک اثر ادبی خلق می‌شود تا مثل هر اثر دیگر شنیده شود و پاسخ داده شود وگرنه پژمرده می‌شود. از آنجا که گفتان نقد کمتر آلوده شده، شاید بتوان آن را ناب‌ترین شکل بیانگری دانست.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد ادامه داد: بیش از ۱۰۰۰ سال است که عموم مردم ایران درباره قصه‌های شاهنامه با هم صحبت می‌کنند و منتقدان هم به اقتضای گفتمان غالب، به نقد آن پرداخته‌اند. از دل همین نقدها می‌توان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازماندهی و اداره بهتر جامعه بهره برد.

سلگی گفت: نقد ادبی مانند جادویی است که همزمان که ما یک اثر را نقد می‌کنیم به آن مرحله بالا از آگاهی می‌رسیم که باید همچنان گذشته خود را نقد کنیم.

وی سایت نقد داستان را دارای جایگاهی مهم خواند که می‌تواند همه نقدها برای یک داستان را به فاصله کوتاهی از هم منتشر کنند و هم نویسنده اثر و هم خوانندگان آن از ضعف و قوت‌هایش مطلع خواهند شد و لذا انعکاس آن هم در فضاهای عمومی بیشتر است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فرهنگی توسعه یافته است که بتواند محصولات خود را ارزیابی کند و من امیدوارم بتوانیم با توسعه گفتمان نقد، به توسعه توان ادبی خودمان کمک کنیم.

بر اساس این گزارش و بنا بر اعلام احسان رضایی، سردبیر سایت تخصصی نقد داستان (http://naghdedastan.ir/)، پایگاه تخصصی نقد داستان با هدف خدمت‌رسانی به تمام نویسندگان جوان و فارسی‌زبان در هر کجای ایران و جهان ایجاد شده است. تمام نویسندگان می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای در نخستین پایگاه نقد داستان عضو شوند و داستان‌های خود را در محک نقد قرار دهند.

در این سایت از منتقدان مختلف، مدرسان داستان‌نویسی و نویسندگان شناخته‌شده بهره گرفته شده تا روی آثار داستان‌نویسان جوان، نقدهای آموزشی بنویسند. منتقدان سایت، به‌طور مرتب و مداوم داستان‌های ارسالی کاربران را نقد می‌کنند و این نقدها در معرض دید و مطالعه عموم قرار می‌گیرد. کاربران هم می‌توانند در مورد این داستان‌ها نقد و نظر داشته باشند.

سایت تخصصی نقد داستان علاوه بر نقد داستان، بخش‌های دیگری هم دارد؛ در بخش «به‌علاوه نقد» نکات و مقاله‌های مفید و کاربردی برای داستان‌نویسان جوان، تالیف یا از منابع پیشین انتخاب می‌شود. همچنین آخرین خبرهای مربوط به حوزه داستان هم از پایگاه‌های خبری مختلف خوانده و گزیده آن در بخش «منهای نقد» این سایت منتشر می‌شود.

افراد برای ارسال داستان به پایگاه نقد داستان و نیز ارسال نظر در سایت، ابتدا باید عضو شوند؛ کاربر پس از ورود به صفحه ثبت‌نام، اطلاعات خود را تکمیل می‌کند و گذر از مراحل مختلف از طریق پیامک به وی اطلاع داده می‌شود.

حداکثر حجم داستان ارسالی ۲۵۰۰ کلمه است، و نویسندگان می‌توانند برای منتقدان هم به صورت خصوصی، دیدگاه خود را ارسال کنند. بنابراین کسانی که مایل به درج نام خود در کنار آثارشان نیستند، می‌توانند با امکانات سایت، اثرشان را به صورت خصوصی برای منتقدان بفرستند و در سایت آن را نمایش ندهند.

داستان‌های ارسالی در نوبت نقد قرار گرفته و توسط یکی از منتقدان پایگاه خوانده و نقد می‌شود. سعی بر این است که داستان‌های مختلف توسط منتقدان مختلف نقد شود تا کاربران، نظرات چند استاد را در مورد داستانشان بدانند. همچنین بعد از انتشار نقد روی سایت، پیامکی برای اطلاع نویسندگان ارسال می شود.

همچنین کاربران خواهند توانست در قسمت «فهرست داستان‌های ثبت‌شده» از پنل کاربری، تمام داستان‌های خودشان به همراه نقدهای صورت‌گرفته بر آنها را مشاهده کنند و با استفاده از آنها، داستان‌های جدید بنویسند و بفرستند.