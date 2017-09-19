اقدام مشابه استقلال و پرسپولیس برای حق پخش تلویزیونی

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای که امروز سه‌شنبه با امضای علی اکبر طاهری، مدیرعامل این باشگاه خطاب به حیدر بهاروند ریاست سازمان لیگ ارسال شد، آمده است:

«با سلام؛ احتراماً، همانگونه که مستحضرید حق پخش تلویزیونی جزو حقوق اولیه باشگاه‌های فوتبال در دنیا می‌باشد که یکی از مهمترین منابع اصلی در آمدی باشگاه‌ها محسوب می‌گردد. لذا با عنایت به این امر و از آنجایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در اخطارهای خود نسبت به کسب مجوز حرفه‌ای‌سازی که یکی از الزامات آن حق پخش می‌باشد به باشگاه‌ها بصورت مکرر هشدار داده است، خواهشمند است نظر به مصوب فدراسیون فوتبال در خصوص این حقوق محقق باشگاه‌ها اقدامات لازم را مبذول فرمائید.»

پیش از این هم باشگاه استقلال در نامه ای با امضای سیدرضا افتخاری مدیرعامل این باشگاه از سازمان لیگ درخواست گرفتن حق پخش تلویزیونی کرده بود.