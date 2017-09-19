برگزاری نمایشگاه کتاب موجب گسترش فرهنگ کتابخوانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر سه شنبه در جمع تعدادی از کتابفروشیهای فعال ارومیه با بیان اینکه احیای فرهنگ کتابخوانی در جامعه اظهارداشت: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال ضربه زدن از طریق مسایل فرهنگی هستند در این راستا جوانان باید خود را به مسایل روز دنیا از طریق کتابخوانی مجهز کنند.

وی با بیان اینکه اهالی فرهنگ و رسانه نقش مهمی در ترویج و حفظ فرهنگ غنی ایرانی اسلامی دارند افزود:اصحاب فرهنگ می‌بایست کمک کنند تا فرهنگ غنی ایران اسلامی حفظ و ترویج یابد. تلاش افرادی که در حال ترویج فرهنگ کتابخوانی هستند به خصوص فعالین فرهنگی بخش خصوصی قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: فعالین فرهنگی و حوزه کتاب می‌توانند با ارائه پیشنهادات خود در راستای تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه فرهنگ کمک شایانی به معاونت پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هم در این نشست با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درصدد حمایت از کتاب و کتابخوانی و نیز کتابفروشی ها است افزود: در این ارستا تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیت ها در این زمینه را فراهم کرده است.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی با بیان اینکه کتابفروشی های ارومیه می توانند برای تقویت کتابفروشی های خود از مزایای در نظر گرفته شده از جمله تخفیفات و بن های خرید استفاده کنند گفت: جهت تقویت کتابفروشی‌ها همزمان با آغاز پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه در ۱۰ کتابفروشی سطح ارومیه علاقه‌مندان به کتاب می‌توانند از بن کارت‌های الکترونیکی خرید کتاب استفاده کنند و این امکان تا ۲۰ روز پس از پایان نمایشگاه میسر است.

مدیر داخلی شهرکتاب ارومیه نیز در این دیدار گفت: به دلیل دوری از پایتخت امکان برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهرهای مرزی مقدور نمی‌باشد و اجرای برنامه‌های متنوع و بدیع را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و کاهش بزهکاری دستگاه قضائی کشور می‌تواند به جای محکومیت‌های حبس از حکم‌های جایگزین فرهنگی از جمله مطالعه و تخلیص کتاب استفاده کند.