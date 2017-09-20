  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

تماشای بازی تیم های نفت آبادان و فولاد خوزستان رایگان شد

تماشای بازی تیم های نفت آبادان و فولاد خوزستان رایگان شد

آبادان - مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: تماشای دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و  فولاد خوزستان رایگان شد.

غلامحسین امین فر در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به علاقه فراوان به فوتبال در آبادان، دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان بدون بلیت فروشی و به طور رایگان برگزار می شود.

وی ضمن ابراز  امیدواری از اینکه هواداران صنعت نفت در بازی این تیم مقابل فولاد، ورزشگاه تختی آبادان را پر کنند، اظهار کرد: حمایت هواداران، تاثیر به سزایی در نتیجه گیری تیم خواهد داشت و تیم ما به این حمایت نیاز دارد.

مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تصریح کرد: برای بازی با فولاد خوزستان بازیکن محروم و مصدوم نداریم و امیدواریم تا با کسب نتیجه خوب دل هواداران را شاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طلایی پوشان آبادانی روز جمعه هفته جاری برابر با ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی این شهر میزبان فولاد خوزستان است.
 

کد مطلب 4092494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها