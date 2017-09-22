به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت در مراسم تجلیل از بازنشستگان سازمان اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه بازنشستگان، شایسته تکریم هستند و وجود آنها سرشار از کرامت است، گفت: بازنشستگان تجربه هایی دارند که قابل معامله نیست و تنها با طی کردن ایامی و سالهایی از عمر گرانبها به دست می آید.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان بهترین زمان عمر خود را در کار دولتی طی کرده اند و در پایان جوانی اندوخته گرانبهایی کسب کرده اند، گفت: در دنیا مثل ما با بازنشستگان برخورد نمی کنند و تا زمانی که کارکنان می تواند خدمت کنند، کار می کنند.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه امروز دنیا نفت و ثروت‌های زیرزمینی را سرمایه نفرین شده می داند و سرمایه مبارک، علم و دانش و سرمایه انسانی است، گفت: خوشحالم که سنت حسنه تجلیل از بازنشستگان در همدان رواج دارد.

وی بابیان اینکه جوانان وقتی تجلیل از بازنشستگان را ببینند، دلگرم می شوند، گفت: باید از تجربه بازنشستگان استفاده کرد.

نیکبخت تاکید کرد: جامعه به بازنشستگان بی نیاز نیست و مدیران باید از نظرات بازنشستگان استفاده کنند

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه ترامپ با سخنان سخیف و جاهلانه خود شأن ریاست جمهوری آمریکا را پایین آورد اما رئیس جمهور ایران با سخنان علمی، منطقی و دیپلماتیک خود شأن جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرد، گفت: سخنان رئیس جمهور کشورمان موجب سربلندی و افتخار شد و شأن ایران بالاتر رفت.

نیکبخت گفت: دشمنان ازاین که ایران در یک منطقه نا امن در امنیت کامل برنامه های بالادستی، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را پیگیری و اجرا می کند، نگران هستند.