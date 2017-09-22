همایش شیرخوارگان حسینی در تهران برگزار شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- الهه آهنگر: طبق یک رسم چندین ساله، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی هم زمان با اولین جمعه ماه محرم در سراسر کشور برگزار شد.

به گفته داوود منافی پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) ، این همایش در ۴۵۰۰ نقطه سراسر کشور و نیز ۴۱ کشور جهان برگزار شده و دکترین مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) همراه با بیانات مقام معظم رهبری در ۶۱ زبان گوناگون قرائت شده است.

در استان تهران نیز، مادران با برافراشتن فرزندان خود، به تاسی از شهید شیرخوار کربلا، سند حقانیت سید و سالار شهیدان را سر دادند.

آن چه بیش از هر مساله دیگر جلب توجه می کرد، حضور مادران و کودکان شیرخوار از ساعات اولیه صبح در حسینیه ها، امام زاده ها و مراکز برگزاری این همایش باشکوه بود، در حالی که طبق اعلام قبلی، این مراسم ساعت ۹ صبح آغاز می شد، مادرانی که شوق اشک ریختن برای ۶ ماهه اباعبدالله را داشتند، همراه با کودک شیرخوار خود، از ساعت ۷ صبح در محل های برگزاری این همایش در استان تهران تجمع کرده بودند.

مادران ورامینی، از شهر ورامین و نیز روستاها و شهرهای اطراف در امام زاده زید ابوالحسن(ع) حضور پیدا کردند و با برگزاری مراسم ویژه یاد و خاطره حضرت علی اصغر(ع) را گرامی داشتند.

در این مراسم که سربند حضرت علی اصغر(ع) بر سر و نیز بازوبند ایشان بر دستان طفلان شیرخوار قرار داشت، مادران، برای نظر خاص امام حسین(ع) و حضرت علی اصغر(ع) به فرزندان خود دعا کردند.

امام جمعه موقت ورامین، در این مراسم که با مداحی فتح الله فرجی، عضو شورای اسلامی این شهر برگزار شد، طی سخنانی گفت: همایش شیرخوارگان حسینی باید محلی برای بیان فلسفه قیام عاشورا و تعمیق فرهنگ و مکتب حسینی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی تاکید کرد: همایش شیرخوارگان حسینی باید هر سال باشکوه تر از سال های گذشته در برگزار شود، تا پیام مظلومیت علی اصغر ۶ ماهه به تمام جهان برسد و دنیا بدانند، کودک کشی رسم هم فکران صهیونیست و تکفیری ها بوده است.

صحنه های غم انگیز عاشورا در مصلی ری زنده شد

نوای لالایی و گریه های مادران از حاشیه های همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای ری بود که صحنه های غم انگیزی از حوادث عاشورا را برای حاضران در این همایش زنده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جان نثاری در این همایش طی سخنانی اظهار داشت: مادران با پوشاندن لباس سبز بر تن شیرخوارگان خود، بر ادامه راه حضرت علی اصغر(ع) توسط این کودکان تاکید کردند.

قاسم داورزنی و محمد عرب، از مادحین اهل بیت عصمت و طهارت در مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم امام زاده جعفر(ع) شهرستان پیشوا، به قرائت اشعاری در رثای حضرت علی اصغر(ع) و شهدای کربلا پرداختند و حاضران در این برنامه نیز در سوگ سید و سالار شهیدان به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

یکی از مادران حاضر در مراسم شیرخوارگان حسینی در شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که آرزو دارم فرزندم در مسیر مکتب سرخ حسینی گام بردارد، تاکید کرد: امروز هرچه عزت داریم، مدیون فرهنگ عاشورایی ما است.

مادران نشان دادند، حاضرند فرزندان خود را در راه خدا نثار کنند

مسجد الغدیر شهرستان پردیس نیز از جمله مکان هایی در شمال شرق پایتخت بود که همایش شیرخوارگان حسینی با حضور صدها نفر از دلدادگان و عاشقان مکتب سرخ عاشورا برگزار شد.

در همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در مصلای رباط کریم، که با حضور پرشور مادران و خردسالان عاشق اباعبدالله برگزار شد، بیش از ۲۰۰۰ سربند و لباس جهت کودکان توزیع شد، تا همه این کودکان با لباس و سربندی یک دست، حرکت در مسیر سرخ شهادت حسینی را مشق کنند.

همایش شیرخوارگان حسینی در داوود آباد شهرستان قرچک نیز حال و هوای خاصی داشت و با حضور مهدی مظفری و مسعود زینلی از مادحین اهل بیت و مردم شهید پرور و انقلابی این شهرستان، صبح جمعه در آستان مقدس امام زاده عبدالله (ع) داوود آباد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین ولی اله مهدوی یکتا در این همایش، به گذشت ۱۴۰۰ سال از واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: مادران ما علی رغم گذشت این سال ها با حضور در این همایش ها نشان می دهند، که آمادگی دارند فرزندان خود را در راه خدا تقدیم کنند و این یعنی پیام عاشورا زنده است و زنده خواهد ماند.

حسینیه محله قاضی دماوند مملو از جمعیت شد

در برخی از شهرستان های استان تهران نظیر اسلامشهر نیز همایش هایی ویژه شیرخوارگان حسینی و نیز هفته دفاع مقدس برگزار شد، که این همایش در سالن ۹ دی سپاه اسلامشهر، با حضور باشکوه مادران مومن و زینبی این شهرستان انقلابی برگزار شد.

البته این همایش، در مسجد جامع حسین بن علی(ع) اسلامشهر و با سخنرانی حجت الاسلام صفیاری و نوای گرم مجتبی محسنی نیز برگزار شد.

در دماوند، حال و هوای دیگری حاکم بود، حضور پرشور مادران در حسینیه محله قاضی دماوند، فضای این حسینیه را مملو از جمعیت کرد، حجت الاسلام والمسلمین سید جلال موسویان در این همایش گفت: امروز همه مادران آمدند تا به شهدای کربلا و نیز اهل بیت عصمت و طهارت ابراز ارادت کنند.

همایش شیرخوارگان حسینی به عنوان یک حرکت نمادین در مصلی بزرگ نماز جمعه شهریار برگزار شد،

حجت الاسلام والمسلمین موسی سالمی، امام جمعه شهریار در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تأثیر این همایش بر روی بُعد تربیتی خانواده‌ها غیر قابل انکار بوده و لازم است، فرزندانی سالم و صالح در خانواده ها با الهام از فرهنگ حسینی تربیت شوند.

مصلی شهر قدس نیز شاهد حضور خیل عظیم مادران و کودکانی بود، که عشق به حسین(ع) را در قلب خود داشتند، شهر قدسی ها از ساعات اولیه صبح در مصلی حضور پیدا کردند، تا در روز اول ماه محرم صحنه های بی بدیل از عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت رقم بزنند.

برگزاری این مراسم در استان تهران، در حالی که اولین روز ماه محرم هم زمان با اولین جمعه این ماه سبب شد، تا در سال جاری کودکان شیرخوار و مادران گریان آغازگر عزای سید الشهدا(ع) باشند.