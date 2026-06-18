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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

شیرخوارگان حسینی در شادگان گرد هم می‌آیند

شیرخوارگان حسینی در شادگان گرد هم می‌آیند

شادگان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان گفت: همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، مراسم شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۹ شب در شهرستان‌ شادگان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام الیاس هاشم مطوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و نخستین جمعه این ماه، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ شب روز جمعه میدان امام خمینی ره برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی امروز به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام تبدیل شده و هر ساله در ایران و ده‌ها کشور جهان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان ادامه داد: امسال این همایش با تأکید بر نقش محوری مادران در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده و همچنین گرامیداشت یاد شهدای مظلوم کودک در ایران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مطوری در پایان گفت: همایش شیرخوارگان حسینی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و نمایش وحدت و همدلی خانواده‌های حسینی در دفاع از ارزش‌های دینی و انسانی است.

کد مطلب 6864289

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