حجت‌الاسلام الیاس هاشم مطوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و نخستین جمعه این ماه، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ شب روز جمعه میدان امام خمینی ره برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی امروز به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام تبدیل شده و هر ساله در ایران و ده‌ها کشور جهان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان ادامه داد: امسال این همایش با تأکید بر نقش محوری مادران در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده و همچنین گرامیداشت یاد شهدای مظلوم کودک در ایران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مطوری در پایان گفت: همایش شیرخوارگان حسینی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و نمایش وحدت و همدلی خانواده‌های حسینی در دفاع از ارزش‌های دینی و انسانی است.