رژه نیروهای مسلح در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، رژه حماسی و نمایش اقتدار نیروهای مسلح استان با حضور جمعی از مسئولان استان در بلوار قدس اهواز برگزار شد.

در این مراسم یگان‌های موتوری و پیاده‌نظام نیروهای مسلح و بسیج از مقابل جایگاه ویژه با سبک‌های مختلف کلاسیک و حماسی رژه رفتند.

همچنین در این آیین گروه‌های نمونه رزمی و پرچم، یگان‌های بسیج و گردان‌های مختلف سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و یگان‌های موتوری و خودرویی از مقابل جایگاه عبور کرده و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

استاندار خوزستان و فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان در این مراسم سخنرانی کردند.