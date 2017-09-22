رژه نیروهای مسلح در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، رژه حماسی و نمایش اقتدار نیروهای مسلح استان با حضور جمعی از مسئولان استان در بلوار قدس اهواز برگزار شد.
در این مراسم یگانهای موتوری و پیادهنظام نیروهای مسلح و بسیج از مقابل جایگاه ویژه با سبکهای مختلف کلاسیک و حماسی رژه رفتند.
همچنین در این آیین گروههای نمونه رزمی و پرچم، یگانهای بسیج و گردانهای مختلف سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و یگانهای موتوری و خودرویی از مقابل جایگاه عبور کرده و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
استاندار خوزستان و فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان در این مراسم سخنرانی کردند.
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