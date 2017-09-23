مدیران هنری درگذشت نادر گلچین را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و مدیر عامل انجمن موسیقی ایران به مناسبت درگذشت زنده یاد نادر گلچین خواننده پیشکسوت موسیقی

ایرانی با انتشار پیام هایی درگذشت این خواننده را تسلیت گفتند.

در پیام تسلیت علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«انالله و انا الیه راجعون/ خبر درگذشت پیشکسوت عرصه موسیقی، استاد نادر گلچین واصل گردید و بار دیگر جامعه فرهنگی هنری کشور را در افسوس از دست دادن عزیز دیگر قرار داد. به طور حتم آثار ارزشمند بجا مانده از

ایشان همواره یاد او را برای علاقمندان موسیقی کشور زنده نگه خواهد داشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری و بویژه خانواده محترم ایشان، برای او آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

در پیام تسلیت فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آمده است:

«باسمه تعالی/ در ایام عزای حسینی (ع) جامعه هنری کشور، به سوگ یکی از پیشکسوتان موسیقی این سرزمین، استاد نادر گلچین نشست. اینجانب درگذشت این هنرمند مردمی را به بازماندگان گرامی و خیل علاقه مندانش

تسلیت گفته و رحمت و رضوان واسعه الهی را برای روح شریفش، مسئلت می نمایم»

بهرام جمالی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران نیز در پیام تسلیت خود آورده است:

«نا لله و انا الیه راجعون / نام و یاد استاد نادر گلچین با سادگی، سلامت و صداقت پیونده خورده و خبر نبودنش به معنای وداع با وجودی است که طنین لحن و نغمه اش در سایه‌سار چند دهه تلاش و حضور مستمر و ارائه‌

آثاری سرشار از صمیمیت همراه بوده است.

اینجانب فقدان این استاد بزرگ عرصه آواز موسیقی ایرانی را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق شادی و رحمت برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می‌نمایم.»