جزئیاتی از مذاکرات استقلال با سه گزینه/ مربی سابق سایپا هم هست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علیرضا منصوریان در نشست خبری بعد از تساوی برابر ذوب آهن رسما از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال استعفا کرد، رایزنی مسئولان این باشگاه برای انتخاب جانشین وی آغاز شد.

در این فرصت کوتاه نام های زیادی به عنوان سرمربی جدید آبی پوشان مطرح شده اند که جذابترین آنها فاتح تریم بوده است. مردی که اسم بزرگی دارد اما بعید است با رقم بالایی که دارد به فوتبال ایران بیاید. با این حال تازه ترین خبرها از سایت های ترکیه ای که عصر جمعه منتشر شده است اطلاعات جدیدی را ارائه کرده اند.

یک منبع خبری در ترکیه فاش کرد نماینده باشگاه استقلال در ترکیه مذاکرات خود را با فاتح تریم پی گرفته است. بر اساس گزارش سایت haberler امیر سلطانی نماینده باشگاه استقلال در این مذاکرات است. او هم اکنون در استانبول در حال مذاکره با فاتح تریم و دو گزینه دیگر آبی پوشان تهرانی است.

سلطانی اظهار کرد شرایط باشگاه استقلال به گونه ای است که همه تلاش خود را به کار می گیرد تا فاتح تریم را برای عقد قراداد با تیم ایرانی مجاب کند.

نماینده باشگاه استقلال همچنین گفت که با شرایط تریم مشکلی ندارد و این مربی با تجربیاتی که دارد می تواند در فوتبال ایران کارهای بزرگی انجام دهد.

این منبع خبری آورده است کریستوف دام که در فوتبال ترکیه کاملا شناخته شده است دومین گزینه آبی ها به شمار می رود و در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات با فاتح تریم، نوبت به مذاکره با دام خواهد رسید.

از انگین فیرات سرمربی پیشین سایپا نیز بعنوان یکی از کاندیداها یاد شده است. در همین حال این سایت نام مصطفی دنیزلی را که هدایت پاس و پرسولیس را بر عهده داشت مطرح کرده است.