رشد ۷درصدی قیمت خانه/ ۳میلیون وام مسکن در ۲۰ سال اخیر پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مرداد امسال ۱۸ هزار معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفت که در مقایسه با ماه قبل از آن شش درصد افزایش یافت، این میزان در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: قیمت مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز هفت درصد رشد داشت.

چگنی افزود: همچنین تعداد صدور پروانه های ساختمان امسال در مقایسه با سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاست های جدید این وزارتخانه برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده گفت: در صددیم تا مدت انتظار برای دریافت تسهیلات را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.

چگنی با اشاره به سیاست های بلندمدت دولتها در زمینه مسکن افزود: در بیست سال گذشته سه میلیون نفر از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده کردند.

وی گفت: در چند سال اخیر ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن در بانک سپرده گذاری کردند و تا کنون ۲۰ هزار نفر توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.

چگینی افزود: وزارت راه و شهرسازی مسکن روستایی مصوب در برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و بر اساس این برنامه سالانه یکصدهزار مسکن اجتماعی هم در شهرها ساخته خواهد شد.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: صادقانه می گوییم که تمام منابع ما تا کنون درگیر مسکن مهر است و باید آن را به پایان برسانیم.

وی افزود: در تلاشیم تا بتوانیم تا پایان پاییز امسال فروش لیزینگ مسکن را با مشارکت بانکها آغاز کنیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قیمت مصالح ساختمان ازجمله فولاد در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

ایرج رهبر افزود: این افزایش هزینه ساخت مسکن را بالا می برد و این در حالی است که ما همچنان با رکود در فروش مواجه هستیم.

محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این برنامه گفت: مردم منتظرند تا ببینند مسئولان پشت دیوارهای تصمیم گیری چه می کنند در حالی که تهیه پیش نویس مسکن اجتماعی پنج سال به طول انجامید.